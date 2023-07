Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta segunda-feira (31)

Abraao Domingues de Oliveira, 23 anos. Filiação: Antoio Valdecir Domingues de Oliveira e Cleusa Alves de Lima de Oliveira. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Adel Andreassa Serrato, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Andreassa e Luíza Tortato Andreassa. Sepultamento ontem.

Alice Werneck Amaral, 92 anos. Profissão: assistente. Filiação: Adolpho Jansen Werneck de Capistrano e Alice Taborda Werneck de Capistrano. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 Cemitério Municipal São Francisco de Paula – Curitiba -PR.

Ana Maria da Luz da Silva, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ribeiro da Luz e Aparecida de Jesus da Luz. Sepultamento ontem.

Ana Paula Martins Silva, 37 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raquel Martins da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Ângelo Batista de Souza, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bonifácio Batista Filho e Maria Olinda de Souza. Sepultamento ontem.

Apolonio Zoe da Silva Correia, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João da Silva Correia e Anna Szalaw. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 4 Cemitério Municipal Água Verde CuritibaPR.

Ciro Benhur Torres Gallo, 88 anos. Profissão: militar. Filiação: Ernesto Gallo e Dinamarcia Tores Gallo. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Darci Alves de Oliveira, 80 anos. Filiação: José Alves Neto e Maria Anunciação Alves. Sepultamento ontem.

Diogo Neves Ferreira, 29 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Joel Neves Ferreira e Maria Antônia de Oliveira. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo da Capela Mortuária do Bairro Novo CurtibaPR.

Doralice Ribeiro dos Passos, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Pinto e Marciana Ribeiro Pinto. Sepultamento ontem.

Elizabeth Anna Doetzer Steiner, 92 anos. Filiação: João Doetzer e Augusta Doetzer. Sepultamento ontem.

Elton Jhonatas Alves de Menezes, 26 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Maiko Virginio Menezes e Luciana Alves da Silva Menezes. Sepultamento ontem.

Elvira Sônia Silva, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo Silva e Vitalina Rangel Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Água Verde.

Enzo Ferreira Fontoura, 1 anos. Filiação: Delielcio Moreira Fontoura e Daiane das Gracas Ferreira Fontourta. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Fernades Pinheiro, saindo da Capela – Bituva dos Machados.

Eraldo Barossi, 81 anos. Filiação: João Barossi e Santina Verussi. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Ermildo João Wojciechowski, 92 anos. Filiação: João Wojciechowski e Maria Joana Wojciechowski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Idalina do Prado da Silva, 93 anos. Filiação: José do Prado e Conceição Alves Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Irene Ferreira Sedoski, 66 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Arlindo Ferreira e Adelaide Maria de Jesus Ferreira. Sepultamento ontem.

Lucidia de Godói, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cirineu Casemiro de Godói e Adelaide Pereira de Godói. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela São Rafael / Cic (Curitiba).

Luiz Carlos Gulbino e Ferreira, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Atilio Ferreira e Liuba Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Manoel Carneiro dos Reis, 70 anos. Profissão: piloto. Filiação: Aderson Bezerra dos Reis e Ana Maria Carneiro dos Reis. Sepultamento ontem.

Marcelo Jansson de Freitas, 42 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Celso Luís Borges de Freitas e Roseli Jansson de Freitas. Sepultamento ontem.

Margarida Ischi de Lima, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ischi e Toioka Oschi. Sepultamento ontem.

Maria Ilza Sala, 72 anos. Filiação: Carlos Sala e Petronilha Bertelli. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Monaliza de Almirante Tamandaré.

Maria Pereira Borges Sampaio, 103 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Borges de Figueiredo S e Otávia Olivia Pereira. Sepultamento ontem.

Maria Ruth Gabardo Gonçalves, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ferdinando Antônio Gabardo e Pia Romana Lovato Gabardo. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Milton Elias Cordeiro, 79 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Augusto Elias Vidal e Targina Elias Cordeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja do Bairro Novo – Curitiba -PR.

Nilce Dutra Cordeiro Mutti, 101 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raulino Alves Cordeiro e Francisca Dutra Cordeiro. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Odelia Rangel de Alencar, 87 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Salatiel de Oliveira Rangel e Rosa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Oliro Correia dos Santos, 87 anos. Profissão: atendente. Filiação: Marcílio Correia dos Santos e Alcidia Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Olivete Tiller de Faria Morais, 66 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Antônio Alves de Faria e Dirce Tiller de Faria. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Osni Carlos Mika, 64 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Mika e Lídia Ales Mika. Sepultamento ontem.

Patrocinio Vieira, 76 anos. Profissão: segurança. Filiação: José Mariano Vieira e Anna Guilhermina de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Pedro Henrique Schmitt, 1 anos. Filiação: Daniel Schmitt e Taynara Fernandes dos Santos. Sepultamento ontem.

Raphael Gustavo Figueira dos Santos Custodio, 30 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Celso Antônio Custodio e Osana Figueira dos Santos. Sepultamento ontem.

Rita de Cássia Amorim, 55 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio dos Santos Amorim e Maria Helena Evangelista da Cruz. Sepultamento ontem.

Rolf Obrecht, 88 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Alexandre Obrecht e Amália Albertina Obrecht. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Roseli de Lima Machado, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Soares de Lima e Catarina Santos de Lima. Sepultamento ontem.

Sandra Regina Speckhahn, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Heinz Rudi Speckhahn e Ivone Speckhahn. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Joinvile Santa Catarina, saindo da Capela Cemitério Municipal de Joinvile Santa Catarina.

Selmo Simeão Real Koteski, 74 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Hilario Koteski e Elvira Koteski. Sepultamento ontem.

Sérgio Antônio Miola, 68 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Jorge Miola e Anilda Stival Miola. Sepultamento ontem.

Sérgio Pereira da Silva, 39 anos. Filiação: Lázaro Pereira da Silva e Maria Tereza de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Sônia Maria Cordeiro da Rocha, 74 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Lealdino Miranda e Ivete Maria Manso Miranda. Sepultamento ontem.

Sophia Gabrielly Abreu Caetano, 5 dias. Filiação: Jair Caetano Júnior e Dariane Abreu de Carvalho. Sepultamento ontem.

