Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quinta-feira (14)

Ademir Alves Fernandes, 71 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Cláudio Alves Fernandes e Clementina de Lima Alves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Adenir Camargo, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Camargo e Aparecida Delgado. Sepultamento ontem.

Adevanilde Canuto, 63 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Gentil da Conceição Canuto e Maria da Conceição Canuto. Sepultamento ontem.

Ady Loyola Straube, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Armando Loyola e Idalina Faria Loyola. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Alexandre de Paula, 86 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Antônio Francisco de Paula e Altina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Ana Szeremeta Cionek, 94 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Júlio Szeremeta e Stefania Verbinski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Cmav.

Anor Pinto de Franca, 92 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Nicolau Pinto de Franca e Maria Conceição. Sepultamento ontem.

Antônio Gilberto Padilha, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Padilha de Lima e Carmita Silveira Padilha. Sepultamento ontem.

Antônio Gonçalves Assunção, 74 anos. Profissão: segurança. Filiação: Francisco Gonçalves de Assunção e Nardina Maria de Assunção. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Argeo Motta, 86 anos. Profissão: militar. Filiação: José da Motta e Rosinha Rosa Motta. Sepultamento ontem.

Celestino Gauto, 86 anos. Profissão: segurança. Filiação: Florencia Gauto. Sepultamento ontem.

Christo Dikoff, 75 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Jordan Dikoff e Elena Dikoff. Sepultamento ontem.

Chrystiane Gunha Basílio, 55 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Pedro Gunha e Maria Josilda Gunha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Daicy Garbuyo da Silva, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Etore Garbuyo e Elisa Maria Garbuyo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Campo Mourão.

Daniel Alves Benfica, 65 anos. Filiação: Erotides Alves Benfica e Doravel Martins Benfica. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Assembleia de Deus/jardim Ipe/sao José dos Pinhais.

Diogo Costa, 56 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Walkir Costa e Eni Drago Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo de Memorial Luto Curitiba–Sala Cerejeira.

Dirce Pampuch Grossert, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Simão Pampuch e Genoveva Pampuch. Sepultamento ontem.

Dodanir Ribeiro Brande, 84 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Joaquim Brande Ribeiro e Maria Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido.

Edit Bianchini Gugelmin, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Bianchini e Maria Bianchini. Sepultamento ontem.

Fábio Antenor Sorace Duarte, 49 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Vicente Garcia Duarte e Adi Tereza Sorace Duarte. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Hélio Figueiredo, 70 anos. Profissão: atendente. Filiação: Pericles Figueiredo e Zulmira Villani Figueiredo. Sepultamento ontem.

João Osmar da Silva, 64 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Euclides da Silva e Maria Madalena da Silva. Sepultamento ontem.

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quinta-feira (14)

João Pedro de Farias, 53 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Sebastião Bueno de Farias e Teofila Pavilak de Farias. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02.

Leoni do Rocio Artigas Achar, 73 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Victorino Artigas e Emília Rocha Artigas. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Lourdes Cardoso Geffer, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdemar Cardoso e Ignes Sanches Cardoso. Sepultamento ontem.

Lourdes de Meo Palhano, 87 anos. Profissão: servente. Filiação: Alexandre de Meo e Maria de Jesus de Meo. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Pereira, 76 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Clodomiro Pereira e Osvaldina Soares do Nascimento Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Capela Municipal do Boqueirão.

Marcos José Machosky, 77 anos. Filiação: José Machosky e Lídia Ribaski Machosky. Sepultamento ontem.

Maria Alice Lagos Duarte, 85 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedro Lagos e Alvina Lagos. Sepultamento ontem.

Maria Ceni de Oliveira Ferreira, 72 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Olívio Rodrigues de Oliveira e Braulina de Oliveira Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato / Tatuquara.

Maria Elisabete Guerreiro, 71 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Arthur Steenbock e Virgínia Steenbock. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Milton Toishi Miyawaki, 78 anos. Profissão: supervisor(a) vendas. Filiação: Torataro Miyawaki e Miyo Miyawaki. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Mirian Paulo Vaine, 68 anos. Profissão: baby sitter. Filiação: Claudino Paulo e Flailda Paulo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Orival Jorge Candatten, 64 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Querino Candatten e Maria do Nascimento. Sepultamento ontem.

Pedro Barbosa, 87 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Félix de Abreu e Antônia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo de Igreja Católica Barreirinha CuritbaPR.

Priscila Saidenfus Noronha, 41 anos. Profissão: gerente logística. Filiação: Devilde Saidenfus Noronha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rafael Gustavo Marchiori, 30 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Paulo César Marchiori e Maria Regina Canale. Sepultamento ontem.

Ricardo Bremer, 45 anos. Filiação: Antônio Alves e Lúcia Luzia Bremer. Sepultamento ontem.

Roberto Caldeira Filho, 68 anos. Filiação: Roberto Caldeira e Darcy Garrao Caldeira. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Ipe Luto Curitiba.

Sandra Regina dos Santos, 39 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Manoel Francisco dos Santos e Maria Conceição dos Santos. Sepultamento ontem.

Sebastião Camargo, 81 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Maria Antunes Camargo. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Sebastião Paz Barreto, 92 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: José Vieira dos Santos e Lídia Paz Barreto. Sepultamento ontem.

Sérgio Kuchnir, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Calisto Kuchnir e Dalila de Melo Kuchnir. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Luto Curitiba.

Suely Marley Groppe Stupp, 83 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Lourenz Udo Groppe e Yeda Becker Groppe. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro (PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Telmo de Carvalho, 54 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Manoel do Nascimento Carrilho Carvalho e Maria de Lourdes Diogo Morais Pregal Carvalho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Tiago Luiz de Almeida, 33 anos. Profissão: auxiliar logística. Filiação: Renato Oliveira de Almeida e Vera Lúcia Ramos de Almeida. Sepultamento hoje, (Campina Grande do Sul) Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Vanderlei de Jesus Souza, 55 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: João Maria Nascimento de Souza e Doraci da Silva Souza. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quinta-feira (14)

Você já viu essas??

LUTO!! Morre empresário que foi dono de tradicional restaurante árabe de Curitiba Família!! ENCONTRO ÉPICO! Netos reproduzem foto de 60 anos atrás! Credo, que delícia!! Combinação polêmica vira lanche consagrado em lanchonete de Curitiba