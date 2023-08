Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (14)

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta segunda-feira (14)

Aguinaldo Ferri, 77 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Lourival Ferri e Giani Ferri. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Airton Agostinho Trevisan, 71 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Luigi Biagio Trevisan e Santa Maria Trevisan. Sepultamento ontem.

Albany Romero, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jahyr Silva e Cecília Silva. Sepultamento ontem.

Alexandra Cecília Kuklik Marchiori, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ceslau Kuklik e Maria Kuklik. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Cemitério Municipal do Água Verde.

Altair Pereira de Souza, 57 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Antônio Pereira de Souza e Maria do Carmo de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Amil Guimarães da Serra, 83 anos. Filiação: Aristides Guimarães da Serra e Albertina Bastos Guimarães. Sepultamento ontem.

Ana Maria de Anhaia, 63 anos. Profissão: diarista. Filiação: João de Anhaia e Maria Correa de Anhaia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Anderson Luiz Szczepanski, 49 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Luiz Marcos Szczepanski e Fátima Aparecida Antununcio da Rosa. Sepultamento ontem.

Aparecido Rodrigues, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Benedita Rodrigues Simões. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Comunitária Alto Boqueirão (Jardim. Paranaense).

Carmen Vega, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Vega Filho e Maria Alberto. Sepultamento ontem.

Catarina Adenar Kuhl Orchulhak, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Kuhl e Sofia Alves Kuhl. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Celio de Lara, 59 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Maria de Lara e Maria Madalena Skora de Lara. Sepultamento ontem.

Celso Sloboda, 85 anos. Profissão: supervisor(a) manutenção. Filiação: Elias Sloboda e Lourença Rocha Sloboda. Sepultamento ontem.

Didio Penso, 91 anos. Profissão: segurança. Filiação: Natal Penso e Elvira Maria Zanatta Penso. Sepultamento ontem.

Edene da Paixão, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: Salvador da Paixão e Ernestina Luiz da Paixão. Sepultamento ontem.

Elias Fabiano de Souza, 67 anos. Filiação: Antônio Fabiano de de Souza e Maria de Camargo Souza. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Elza Moreira Erdman, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Moreira e Israelita Nascimento Moreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Cemitério Municipal do Boqueirão.

Francisca Araújo Irineu, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Araújo Ferreira e Maria Sebastiana de Araújo. Sepultamento ontem.

Francisca dos Santos Sousa, 34 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Manoel Rodrigues de Sousa e Maria Antônia dos Santos. Sepultamento terça-feira, 15 de agosto de 2023, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Piaui Pi.

Geovani Alves dos Santos, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião Alves dos Santos e Venina Franca dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Gilson dos Santos da Luz, 44 anos. Profissão: frentista. Filiação: Pedro Joaquim da Luz e Vanilda Rosa dos Santos da Luz. Sepultamento ontem.

Iolanda Leandro de Paula Fragona, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Leandro de Paula e Maria Mariana de Paula. Sepultamento ontem.

Isalina de Jesus Ribeiro do Rosário, 77 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Antônio Ribeiro e Davina Ribeiro. Sepultamento ontem.

Ivone Fontana Amaral, 81 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Domingos Fontana e Nair Franco. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Januario Alves de Aquino, 70 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Valdemiro José de Aquino e Maria Alves de Almeida. Sepultamento ontem.

João Batista Cordeiro, 78 anos. Filiação: Sebastião José Cordeiro e Maria Benta. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato / Tatuquara.

José Amandio Ferreira, 76 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Ferreira e Graciliana Ferreira. Sepultamento ontem.

Jurandir Passos, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Marcionilio Passos e Floripa Lourenço Passos. Sepultamento ontem.

Kemily Cristina Oliveira da Silva, 1 anos. Filiação: Daliria Oliveira da Silva. Sepultamento ontem.

Leondina Freitas Ruths, 66 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Genesio de Freitas e Amélia Masiero. Sepultamento ontem.

Maicon Fauth Escodel, 27 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: José Laércio Escodel e Marlise Fauth. Sepultamento ontem.

Maria Lamur, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Kosloski e Paulina Kosloski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal Boqueirão – Curitiba -PR.

Maria Schreiner, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Schreiner e Josefa Schreiner. Sepultamento ontem.

Maria de Jesus dos Santos, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Trindade dos Santos e Natália de Paula. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul (PR), saindo da Capela Municipal do Rio Branco do Sul.

Marli Marlene Lara da Silva Ghenov, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvenal Alves da Silva e Zoraide Lara da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Nelson Ferreira de Souza, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Ferreira de Souza e Alice Carvalhaes de Souza. Sepultamento ontem.

Nilto João da Silva, 95 anos. Filiação: João Bernardo da Silva e Emília Deolinda da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Noeli da Aparecida Fagundes, 54 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Idioneiz de Paula Fagundes e Maria Tereza da Luz. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Paulo Cezar Morigi, 53 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Sérgio Morigi e Juracy Teixeira Morigi. Sepultamento ontem.

Rosana Mendes do Espírito Santo Leopoldo, 44 anos. Profissão: psicopedagogo(a). Filiação: Alair do Espírito Santo e Rosa do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Roseane Venske, 71 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Cláudio Venske e Ruth Bockmann Venske. Sepultamento ontem.

Rubens Antônio Herzer, 55 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Reini Herzer e Erna Florentina Herzer. Sepultamento ontem.

Salvador Forte, 68 anos. Filiação: Ângelo Forte e Arcilia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Salão do Reino de Testemunho de Jeova.

Sandra Mara Kiel, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edmundo Kiel e Nahyr Kiel. Sepultamento ontem.

Vanir Aparecida dos Santos, 68 anos. Profissão: diarista. Filiação: Antônio Martins dos Santos e Angelina de Castro de Souza. Sepultamento ontem.

Vicente Mudrei, 75 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Paulo Mudrei e Miquilina Chiciliar Mudrei. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Vicente de Pontes Pedroso, 80 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José de Pontes Pedroso e Deomira da Silva Pedroso. Sepultamento ontem.

