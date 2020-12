Alberto Sebastião da Silva Portela, 65 anos. Filiação: Sebastião Silveira Portela e Elsa da Silva Portela. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 2 Cemitério Boqueirão.

Antônio Gabriel da Silva, 98 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Gabriel Gomes da Silva e Maria Francisca da Conceição. Sepultamento ontem.

Ari da Costa Santos, 60 anos. Filiação: Bonifácio da Costa Santos e Margarida José da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

Arlete Camargo Rolim, 101 anos. Profissão: do lar. Filiação: Plinio Camargo e Lucilia Carneiro Camargo. Sepultamento ontem.

Auria Guedes da Silva Brainer, 78 anos. Filiação: José Guedes da Silva e Maria José Guedes. Sepultamento ontem.

Belanisa Correia de Aguiar, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Machado Correia e Andresina da Silva Correia. Sepultamento ontem.

Carlos Pombinho do Nascimento, 85 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Carlos do Nascimento e Mariana Barbara Pombinho. Sepultamento ontem.

Carlos Roberto Emidio dos Santos, 68 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Waldemar Emidio dos Santos e Maria Volcov dos Santos. Sepultamento ontem.

Cecília Nascimento Rodrigues, 88 anos. Filiação: Manoel Francisco do Nascimento e Alice do Nascimento. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo de local a ser designado.

Cirlene Perroud Silva, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anorino Silva e Circea D Alva Perroud Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Cláudio dos Santos Diniz, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Claudemiro dos Santos Diniz e Adina dos Santos Diniz. Sepultamento ontem.

Delcio Correa Braga, 45 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Joaquim Correa Braga e Neusa de Oliveira Braga. Sepultamento ontem.

Delfina Cristina dos Santos, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Veloso e Júlia Teodora de Franca. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo de local a ser designado.

Denise do Rocio Wendt, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário Wendt e Delcir de Souza Wendt. Sepultamento ontem.

Dilson Tavares de Bastos, 84 anos. Filiação: Agostinho de Oliveira Bastos e Virgínia Tavares de Bastos. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Caoela do Cemitério Berti.

Dorca Urbat Wiens, 63 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Hans Herbert Urbat e Cristel Urbat. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério São Francisco de Paula.

Edisson José Machado Fragoso, 42 anos. Filiação: Ernesto Machado Fragoso e Maria Laudi Fragoso. Sepultamento ontem.

Edna Maria Ferrreira, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Moreira Ramos e Therezinha Marinho de Jeus. Sepultamento ontem.

Eduardo Gabriel de Aguiar, 23 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Manoel de Aguiar e Regiani Aparecida Correa Gil. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eduardo Henrique Meira Rodrigues, 18 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Carlos Rodrigues e Patricia Meira. Sepultamento ontem.

Elvira da Silva, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Antônio da Silva e Catarina Barbosa da Silva. Sepultamento ontem.

Estanislau Gonçalves, 77 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Dorvalino Gonçalves e Rozalia Gonçalves. Sepultamento ontem.

Francisco Ferreira da Silva, 95 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Manoel Ferreira dos Anjos e Joana Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Francisco Ruiz Guebara, 86 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Alonso Ruiz Molina e Izabel Guebara Alonso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal de Campo Largo.

Giane Massuchetto, 53 anos. Filiação: Renato Massuchetto e Anarlete Massuchetto. Sepultamento ontem.

Herta Grubert, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gustavo Wengrat e Berta Wengrat. Sepultamento ontem.

Imogenia Bueno dos Santos, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bertolino Bueno de Oliveira e Maria Rosa de Camargo. Sepultamento ontem.

Isaac Natan Alves Chaves, 1 dias. Filiação: Maicon Ticiano Chaves e Flávia Alves Lopes. Sepultamento ontem.

Ismael de Freitas Cavalcante, 90 anos. Profissão: contador(a). Filiação: José Adeodado Cavalcante e Maria José de Freitas. Sepultamento ontem.

Jarildson Assis Palmeira, 45 anos. Profissão: motorista. Filiação: Joelson Palmeira e Maria Aparecida Palmeira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Berti.

Jeferson Ramos de Aguiar, 21 anos. Profissão: servente. Filiação: Antônio Barbosa de Aguiar e Cleonice Ramos. Sepultamento hoje, Cemitério São Gabriel (Colombo), saindo da Capela Jardim Osasco/colombo (PR).

Jeremias dos Santos, 21 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Liliane dos Santos Wosniak. Sepultamento ontem.

Jobert Anderson Carneiro, 55 anos. Filiação: João Maria Batista Carneiro e Aparecida Fibeiro Carneiro. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Municipal de Tibagi.

Jorge Camillo Lima, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alcides Camillo Lima e Elza da Silva Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

José Felipe de Camargo, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: Maria de Camargo. Sepultamento ontem.

José Honório de Almeida, 94 anos. Filiação: Benedito Tibúrcio de Almeida e Maria Francisca de Souza. Sepultamento ontem.

Júlio César Borges Bazan, 55 anos. Profissão: chefe cozinha. Filiação: Waldemiro Bazan e Leosira Borges Bazan. Sepultamento ontem.

Juvenil Maciel Pontes, 88 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João Maciel Pontes e Ana Maria Fernandes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Lazara Benedita Cardoso, 93 anos. Filiação: Antônio Bueno Cardoso e Benedita Idalina Pereira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Nacional de Ivaipora.

Leandro dos Santos, 41 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Maria de Lourdes dos Santos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marco Antônio Valles Ferreira Rodrigues, 20 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Marco Antônio Ferreira Rodrigues e Ivonete Valles. Sepultamento ontem.

Marcos Antônio Burdizinski, 37 anos. Profissão: segurança. Filiação: Mônica Burdizinski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Quatro Barras -PR (São Sebastião), saindo da Capela Municipal de Rio Branco PR.

Maria Augusta da Silva, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Damazio Machado da Silva e Dolores Libania. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Amirante Tamandaré.

Maria da Conceição Alves Wlodarczyk, 81 anos. Filiação: Francisco Alves e Maria José de Oliveira. Sepultamento ontem.

Marisa da Conceição, 62 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Clarinda Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Mauri Antônio Costa, 68 anos. Filiação: Ritimo Costa e Terezina Cumim Costa. Sepultamento ontem.

Osvaldo Matavello, 66 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Matavello e Beny de Carvalho Matavello. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Municipal de Santo Antônio da Platina -PR.

Rodrigo da Silva Pimentel, 39 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Horácio Lourenço Pimentel e Joraci da Silva Pimentel. Sepultamento ontem.

Romualdo Fucci, 75 anos. Filiação: Vicente Fucci e Amélia Fucci. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Rosa Crispin Gonçalves de Oliveira, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Crispim de Lima e Balbina do Vale. Sepultamento ontem.

Rui Pereira, 67 anos. Profissão: garçom. Filiação: Francisco José Pereira e Soely Cascaes de Arruda. Sepultamento ontem.

Sérgio Luiz Mendes, 56 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Germano Elhke Mendes e Maria Gelinski Mendes. Sepultamento ontem.

Sidnei de Souza Lima, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Levi dos Santos Lima e Fátima de Souza. Sepultamento ontem.

Siloni Aparecida Soares, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Alves Soares e Maria das Dores Santos Soares. Sepultamento ontem.

Sueli Teresinha Mendes da Silva Martins, 58 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Antônio Mendes da Silva e Zelinda Cardoso da Silva. Sepultamento ontem.

Tereza Didimo, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otilio Ferreira dos Santos e Júlia Vaz dos Santos. Sepultamento ontem.

Thereza Hunger, 85 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: José Osterloh e Maria Dorilda Osterloh. Sepultamento ontem.

Toru Furusho, 80 anos. Filiação: Yoneso Furusho e Marsuki Furusho. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Valdeci Ferreira Alves, 54 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Manoel Ferreira Filho e Aparecida Ruiz Alves Ferreira. Sepultamento ontem.

Vani Domingues Ferreira, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Duvirges Laurindo. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Waldomiro Nunes de Freitas, 65 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Nunes de Freitas e Maria Aparecida Ferraz. Sepultamento ontem.