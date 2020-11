Acelino Fernando Bessa dos Santos, 79 anos. Profissão: economista. Filiação: Nicacio Corea dos Santos e Adelaide de Bessa dos Santos. Sepultamento ontem.

Adilair Amaral Abreu, 92 anos. Profissão: diarista. Filiação: Atalicio de Abreu e Almerinda Amaral. Sepultamento ontem.

Alberto Luiz Sprea, 71 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Sprea e Leoni Dores Sprea. Sepultamento ontem.

Alcindo Varella, 64 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Maria Sebastiana Varella. Sepultamento ontem.

Ana Paula da Costa, 36 anos. Profissão: escrevente. Filiação: João Roberto da Costa e Maria Sirlei da Costa. Sepultamento ontem.

Anna Hamm Klassen, 94 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Peter Hamm e Susana Hamm. Sepultamento ontem.

Antônia Maria Nascimento da Silva, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Pereira Nascimentro e Patrocina Maria de Sousa. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Uniluts.

Antônio Air Senter da Silva, 64 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Antônio da Silva e Arcy Senter da Silva. Sepultamento ontem.

Antônio Correa de Moraes, 88 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Sizenando Correa de Moraes e Jonata Moreira. Sepultamento ontem.

Antônio Luiz dos Santos, 83 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Maria Rosa Santos. Sepultamento ontem.

Armando Luiz Prigol, 91 anos. Profissão: gerente. Filiação: Armando Luiz Prigol e Ida Prigol. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Camilo dos Santos Araújo, 81 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Camilo Clemente e Maria Euzebio de Araújo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Cecília Suely Pratto, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Sevaldo Pedro Pratto e Irene Santos Pratto. Sepultamento ontem.

Clarice Junek Braga, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vergilio Moreira Braga e Nair Junek Braga. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Cláudio Dubinski, 52 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Dubinski e Tereza Bronoski Dubinski. Sepultamento ontem.

Donizeti de Oliveira, 64 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Francisco Maria de Oliveira e Anesia de Almeida Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Edgar Parussolo dos Santos, 52 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Geraldo Rodrigues dos Santos e Irene Parussolo dos Santos. Sepultamento ontem.

Edmar Linder, 94 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Theodoro Linder e Adelaide Rosenau Linder. Sepultamento ontem.

Elias Soares, 56 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Geraldo Soares e Maria José Soares. Sepultamento ontem.

Eloi Lubas, 55 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Vicente Lubas e Júlia Ciurtis Lubas. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Erli Gomes de Araújo Dias, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Itaciano Alves de Araújo e Alzira Gomes de Araújo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Bocaiuva do Sul -PR, saindo da Capela Municipal de Bocaiuva.

Erondina Venâncio, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benvindo Venâncio e Maria Infancia Colaco. Sepultamento ontem.

Eva Kogitski, 63 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: André Kogitski e Catharina Chuika Kogitski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão.

Everton Rodrigues de Freitas, 24 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Valmiro Rodrigues de Freitas e Silvanira Farias da Silva. Sepultamento ontem.

Gilson Gruber, 43 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Golberi Gruber e Maria Leusy Gruber. Sepultamento ontem.

Hilario Rodrigues Pugas, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Rodrigues Pugas e Ana da Silveira Pugas. Sepultamento ontem.

Humberto Luiz Sada de Almeida, 63 anos. Profissão: tradutor(a). Filiação: Humberto Faria de Almeida e Zenita Maria Sada de Almeida. Sepultamento ontem.

Igor Renato Moeller, 61 anos. Filiação: Aldo Osmar Moeller e Tereza Coelho Moeller. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão.

João Alceu Cubas, 82 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: João Affonso Ribeiro Cubas e Jesovina Alves Cubas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Mandirituba -PR, saindo da Capela Municipal de Mandirituba.

João Carlos Ivaskoski, 35 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: João Ivaskoski e Rosa Matilde Bernardes Ivaskoski. Sepultamento ontem.

José Alvari dos Santos, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vicente José dos Santos e Maria da Luz Porfírio Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 02 do Boqueirão.

José Dalirio Francisco da Silva, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Francisco da Silva e Cacilda Berteli. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Santo Antônio/* em Campo LargoPR.

José Milton Ribeiro, 66 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Matilde Francisca Ribeiro. Sepultamento ontem.

Kiyomy Miyaki, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Keizo Yokowo e Harue Yokowo. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Maringá.

Luiz Augusto da Silva Gonçalves, 70 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Antônio Gonçalves e Maria Júlia da Silva Galvão. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Manoel Alves Primo, 88 anos. Profissão: representante. Filiação: Antônio Alves Primo e Maria de Souza Freire. Sepultamento ontem.

Manoel Ferreira da Silva Filho, 42 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Ferreira da Silva e Crevis Tereza da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Cacilda Fragoso, 73 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Felipe Fragoso e Paulina Cavalheiro. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Vertical.

Maria Cândida dos Santos, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Valentim Gonçalves e Rosalina da Luz. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Nair da Silva, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio da Silveira e Balbina Maria da Silveira. Sepultamento ontem.

Marion Scheffer de Andrade Silva, 29 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Roberto Carlos Prazeres de Andrade Silva e Marianne Christina Scheffer. Sepultamento hoje, Outros.

Marli Galvão dos Passos, 53 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Vital Galvão dos Passos e Zoe Tarara Galvão. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de JurandaPR.

Martha dos Santos Ferreira, 61 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Ernsto Barbosa dos Santos e Leozina Barbosa dos Santos. Sepultamento ontem.

Nagib Pires Paulino, 90 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Benedito Pires e Brazilia da Conceição. Sepultamento ontem.

Olga do Nascimento Ribeiro, 90 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Manoel Francisco do Nascimento e Maria da Rocha Nascimento. Sepultamento ontem.

Orival Sousa Machado, 51 anos. Profissão: motorista. Filiação: Afonso Sousa Machado e Gracinda dos Santos Machado. Sepultamento ontem.

Palmira Poiatti de Jesus, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hermínio Poiatti e Rosa Bachetta. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Prever – Umuarama -PR.

Paulo Gomes da Cunha, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Osvaldo Gomes da Cunha e Margarida Gomes de Aguiar. Sepultamento ontem.

Perci Martinski, 80 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Pedro Martinski e Paula Martinski. Sepultamento ontem.

Regina Cavalli Domacoski, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Demétrio Cavalli e Amélia Wotekoski Cavalli. Sepultamento ontem.

Rodrigo Andretta Ribeiro, 49 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Osvaldo Florêncio Ribeiro e Heliane Andretta Ribeiro. Sepultamento ontem.

Rogério Carlos Ferreira, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Wenceslau Ferreira e Cecília Baran Ferreira. Sepultamento ontem.

Salvador Caracuel Gimenez, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Gimenez Martins e Carmen Caracuel Gimenez. Sepultamento ontem.

Seonilda Barbosa Santos, 66 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Ernesto Barbosa Santos e Leosina Barbosa Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Sônia Regina Ramos, 63 anos. Profissão: manicure. Filiação: Nelso Ramos e Maria de Lourdes Ramos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Paz.

Sylvina Arnauts Baggio, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Christiano Arnauts e Dosolina Tramontina. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 do Municipal do Santa Cândida.

Tais Maiza Matias, 24 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Jordevanda Donizete Matias Sena. Sepultamento hoje, Outros.

Vanildo Alves da Silva, 66 anos. Profissão: arquiteto(a). Filiação: Alfredo Alves da Silva e Elza Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Vivian Luci Cabral dos Santos, 38 anos. Profissão: estilista. Filiação: Osório dos Santos e Lair Benedita Cabral dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Paranaguá.

Wagner Alex Simas, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Iracema Simas. Sepultamento ontem.

Wagner Bezerra Nogueira, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Nogueira da Silva e Maria Nilda Bezerra Nogueira. Sepultamento ontem.

Zophia Meretica da Silva, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlia Meretica. Sepultamento ontem.