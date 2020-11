Ademir Santos das Neves, 69 anos. Profissão: auxiliar seção. Filiação: Francisco das Neves e Maria Santos das Neves. Sepultamento ontem.

publicidade

Affonso Jorge Muller, 80 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Vicente Jorge Muller e Maria Muller. Sepultamento ontem.

Alvina Novais de Souza, 73 anos. Filiação: José Antônio Novais e Maria Augusta Novais. Sepultamento ontem.

Amilson Romanel, 83 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Braz Romanel e Antonieta Romanel. Sepultamento ontem.

Anilsa Maria Pereira, 52 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Amâncio Pereira Filho e Crispina Lourenço Gomes. Sepultamento ontem.

publicidade

Antônia Borato Mocelim, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Francisco Borato e Luíza Baldon Borato. Sepultamento ontem.

Antônio Pedro Cirilo, 71 anos. Filiação: Vitor Pedro Cirilo e Conceição Ferreira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Ivaiporã -PR.

Aparecida Soares Dezoti, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Soares Filho e Yolanda Bergamim Soares. Sepultamento ontem.

Bruno Morais Kahll, 32 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Altevir Kahll e Lucinda Morais Kahll. Sepultamento ontem.

Daniel Nunes Martinez, 66 anos. Profissão: agente turismo. Filiação: Vitor Manuel Pinto Martinez e Maria Edth Valente Nunes Martinez. Sepultamento ontem.

Dinacir Maria Valaski, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Valaski e Adelaide Caminsky Valaski. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Muricy (S. J.dos Pinhais), saindo da Capela Berti em São José dos Pinhais.

Elaine Fernanda Bastian de Góes, 32 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Luiz Fernando Fernandes de Góes e Fátima Bastian de Góes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 02 do Boqueirão.

Eliza Rodrigues da Silva, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Rodrigues da Silva e Izabel Conceição da Silva. Sepultamento ontem.

Eloísa Dudek, 69 anos. Filiação: Eulalio Dudek e Hilda Dudek. Sepultamento ontem.

Eronilde Roxadelli Kreusch, 61 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Antônio Simão Kreusch e Adília Roxadelli Kreusch. Sepultamento ontem.

Eulita Labiak dos Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Josephat Labiak e Maria Labiak. Sepultamento ontem.

Evandro Altair Klen, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ranulfo Klen e Silvana Rodrigues Klen. Sepultamento ontem.

Fagner Cleston Delgado, 44 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Leocádio Delgado e Maria Suely Delgado. Sepultamento ontem.

Francisco Paulo de Lima, 80 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Everaldino Lima e Emília Tesseroli de Lima. Sepultamento ontem.

Gilso Benjamim Previate, 70 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Rafael Leonardo Previate e Edi Maria Astolfi Previate. Sepultamento ontem.

Herotildes Ferraz Anhaia, 92 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Affonso Ferraz e Balbina Bueno de Souza. Sepultamento ontem.

Hugo Bieszczad, 82 anos. Profissão: motorista. Filiação: Romualdo Bieszczad e Wanda Bieszczad. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do CemitérioMunicipal da Cidade de Mallet (PR).

Isrrael Chagas de Andrade, 82 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Walfrido Ferreira de Andrade e Joaquina Chagas de Andrade. Sepultamento ontem.

Ivete de Melo, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Machado de Jesus e Francisca Fernandes dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde, saindo da Capela Municipal do Água Verde – Capela 3 do Municipal Água Verde.

Jaime Vieira dos Santos, 89 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Vieira dos Santos e Lazalina Vieira da Cunha. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

José Alexandre de Souza, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Alexandre de Souza e Laura de Souza. Sepultamento ontem.

José Amaral, 67 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Filina Amaral. Sepultamento ontem.

José Osmair Soeira, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Natividade Soeira e Rosalina Soeira. Sepultamento ontem.

Josimari Inácia de Melo, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Martins de Melo e Ana Inácio de Melo. Sepultamento ontem.

Kallika Fernandes de Souza, 26 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Cláudio Ribeiro Fernandes de Souza e Nicelia Aparecia Marrega. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal do Água Verde – Capela 01 – Água Verde.

Laertes Ramiro Hundzinski, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Heitor Estanislau Hundzinski e Edelvira Ramiro Hundzinski. Sepultamento ontem.

Leila Honório da Silva, 62 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Pedro Honório da Silva e Doralice Godoy da Silva. Sepultamento ontem.

Lindomar de Moraes, 39 anos. Profissão: eletricista. Filiação: João Maria de Moraes e Luíza Timoteo de Moraes. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lourival Vandir Machado, 77 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Onofre Machado e Olímpia Filomena de Oliveira. Sepultamento hoje, Outros.

Lucas de Lara Moreira, 6 dias. Filiação: Eric Nilson Moreira Júnior e Joice de Lara. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Luís Henrique Kloss, 46 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Kloss e Maria Zulmira Kloss. Sepultamento ontem.

Luiz Alberto de Almeida, 45 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Aldino Pedroso de Almeida e Maria Helena de Almeida. Sepultamento ontem.

Luíza Gonçalves Ferreira Gogolla, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joaquim Gonçalves Ferreira e Maria de Souza Ferreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Luizete Hey Kiel, 77 anos. Profissão: manicure. Filiação: Luiz Evaldo Hey e Etelvina Machado Hey. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Marcelo Soares de Almeida, 44 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Antônio de Almeida e Ivone Soares de Almeida. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Márcia Aparecida Massaneiro, 35 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Gumercindo Massaneiro e Ana Maria de Souza. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela na Cidade de Quitandinha (PR).

Maria Aparecida Garcia, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Santo Garcia e Ernestina Garcia. Sepultamento ontem.

Maria Gonçalves de Almeida, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Gonçalves Campos e Maria Sebastiana Guerra. Sepultamento ontem.

Maria Isorete Rodrigues Xavier, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Antônio Rodrigues e Madalena Maria Nogueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Maria da Conceição Costa, 89 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Cândido Barboza da Conceição e Vergínia Maria. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Marisa de Jesus Moretti, 51 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Adir Ubirajara Moretti e Maria de Aparecida Moretti. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Central de Matinhos.

Marta Fagundes dos Anjos, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Becker da Silva e Catarina Fagundes da Silva. Sepultamento ontem.

Maurício de Assunção, 50 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Aníbal de Assunção e Albertina de Assunção. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Muriel Cristina Zanetti, 35 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Francisco Zanetti e Marilda Aparecida de Oliveira Zanetti. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Quatro Barras -PR (São Sebastião), saindo da Capela Santa Mônica/ Colombo.

Oleci de Moraes Gonçalves, 73 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Antônio Rodrigues Gonçalves e Antonieta Custodia de Moraes. Sepultamento ontem.

Oscar Luís Cabarcos Deliza, 74 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Oscar Luís Cabarcos Aguirre e Dorotea Deliza. Sepultamento ontem.

Renata Sossemburg Victor, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Sussemburg e Catarina Sussemburg. Sepultamento ontem.

Rosa Pisaia, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Pisaia e Izabeta Pisaia. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Rosalina Agustinho de Oliveira, 61 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: José Geraldo de Oliveira e Maria Agustinho de Oliveira. Sepultamento ontem.

Rosane de Paula, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otacílio de Paula e Angelina Duarte. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo de local a ser designado.

Salete Antônia Coradin, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Moreira e Maura Eli Moreira. Sepultamento ontem.

Samuel de Castilho, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Mário de Castilho e Clanice Possenti de Castilho. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 1 do CemitérioMunicipal do Boqueirão Curitiba (PR).

Sebastiana Matilde Pinto Matoso, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Matilde e Cândida Belizário Pinto. Sepultamento ontem.

Sérgio Luiz Domingues, 70 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Wilson Antônio Domingues e Maria Helena Domingues. Sepultamento ontem.

Sérgio Moares, 43 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Moraes e Maria Ana da Conceição Moraes. Sepultamento ontem.

Ubaldino Ramos da Silva, 69 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: João de Freitas da Silva e Elza Ramos da Silva. Sepultamento ontem.

Valquíria Aparecida da Silva, 35 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Dorcino Moreira da Silva e Ana Maria da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Vera Lúcia do Carmo Maciel Monteiro, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aparício Domingos Maciel e Santina Magari Maciel. Sepultamento ontem.