Acyr Collini Arcega, 86 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Alda de Lima da Silva, 69 anos. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais).

Álvaro Borges de Andrade, 86 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial São Marcos.

Amilton Heitor Engel, 82 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial São Marcos.

Antônio Jair Fernandes, 62 anos. Sepultamento hoje, Colônia Muricy (São J. dos Pinhais).

Benedito Padilha, 83 anos. Sepultamento hoje.

Divina da Silva, 70 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Doroti Loos, 69 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão.

Dyenfer Pereira de Souza, 22 anos. Sepultamento hoje.

Elizeu Willian de Souza Ribas, 23 anos. Sepultamento hoje.

Everton Cordeiro, 25 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Itaperucu.

Fernando Guilherme da Silva Linhares, 20 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Filomena Burda Ferreira, 86 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Francisca Ribeiro de Vasconcellos Frigeri, 71 anos. Sepultamento hoje.

Iracy Omura Brunetti, 93 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Ismael Aguinelo Cardoso, 38 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão.

Joaquim Antônio de Oliveira, 61 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José Augusto Ribas, 54 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

José Luiz de Souza, 72 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

José Vitorino da Rosa, 83 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande.

Josias Magalhães, 38 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Lídia Soares de Oliveira, 87 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque São Pedro.

Luciana de Assis Machado, 47 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Luiz Antônio da Rosa Weber, 68 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Maria do Rocio Franca, 74 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Nicolau Alves da Costa, 63 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Otília Machado, 104 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Rosalvo Costa, 76 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Roza Ferreira Teixeira, 86 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande.

Abdoral Avelino da Silva, 80 anos. Sepultamento ontem.

Adelaide Maria Hammerschmidt Gabardo, 66 anos. Sepultamento ontem.

Afonsina Maria de Camargo Schreiner, 92 anos. Sepultamento ontem.

Almerindo Gehring, 77 anos. Sepultamento ontem.

Ana Paula da Conceição dos Santos de Oliveira, 30 anos. Sepultamento ontem.

Antônio Leite de Carvalho, 60 anos. Sepultamento ontem.

Aparecido Roberto Barbosa dos Santos, 58 anos. Sepultamento ontem.

Carmelina Alexandre, 89 anos. Sepultamento ontem.

Cleide Pinho Prates, 73 anos. Sepultamento ontem.

Elena de Oliveira Costa, 64 anos. Sepultamento ontem.

Emidio Lourenço dos Santos, 81 anos. Sepultamento ontem.

Ermelinda Capaccioli Pasquali, 86 anos. Sepultamento ontem.

Francisco de Lara, 69 anos. Sepultamento ontem.

Gisele Bonfim da Silva, 36 anos. Sepultamento ontem.

Jango Domingos Martins, 56 anos. Sepultamento ontem.

Jorge Getúlio Zimmer, 52 anos. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Maximo da Rosa, 52 anos. Sepultamento ontem.

Luiz Colombo, 85 anos. Sepultamento ontem.

Marcos Mateus Loos, 57 anos. Sepultamento ontem.

Margarete Ferreira Antônio, 55 anos. Sepultamento ontem.

Matheus Beleme Prestes, 6 anos. Sepultamento ontem.

Nelson Moreira da Silva, 51 anos. Sepultamento ontem.

Oracilda Marques de Medeiros Rossato, 78 anos. Sepultamento ontem.

Oswaldo Affonso Benkendorf, 90 anos. Sepultamento ontem.

Renaud Negrão, 98 anos. Sepultamento ontem.

Richard de Oliveira Caetano, 2 anos. Sepultamento ontem.

Sebastião Correa, 90 anos. Sepultamento ontem.

Sebastião Vilson Rodrigues, 80 anos. Sepultamento ontem.

Sueli Barros Padilha, 46 anos. Sepultamento ontem.

Sueli do Rocio Gonçalves dos Santos, 61 anos. Sepultamento ontem.

Valdemar José dos Santos, 64 anos. Sepultamento ontem.

Vanda Alves Baptista, 59 anos. Sepultamento ontem.