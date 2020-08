Adalberto Salturi, 57 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Ademir Alexandria de Faria, 56 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Alceu Ferreira Correia, 81 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Alcides Cardoso, 76 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Aldori Werner, 68 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Antônio Carlos dos Santos, 68 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Carmen Lúcia do Nascimento, 69 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Dalva de Fátima dos Santos, 59 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Abranches.

Dulce Mari Kusch de Miranda, 69 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Gertrudes Kaminski Kukuka, 86 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Guilherme Butkowski, 91 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

João Maria Alves, 65 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Campo Comprido.

José Luciano Dea, 88 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

José Tertuliano dos Santos, 73 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Maria Ineida Perusso, 84 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Marília de Andrade Mattos, 95 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Maurício de Faria Gomes, 42 anos. Sepultamento hoje, Complexo Cerimonial de Pinhais.

Milton Nunes da Silva, 77 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Oli Miquelita Martins, 67 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Olinda Koler da Silva dos Santos, 75 anos. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais).

Roosevelt Viana, 55 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Sérgio Henrique Pereira, 26 anos. Sepultamento hoje.

Shirley Apparecida Hebling Massullo, 83 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Vidal Cordeiro de Paula, 75 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Expedito (Campo Largo).

Zenir da Conceição Pereira Oltmann, 72 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Muricy São José dos Pinhais.

Alceu Arthur Schmidlin, 91 anos. Sepultamento ontem.

Aloisio Sureck, 87 anos. Sepultamento ontem.

Altemar Francisco Cruz, 52 anos. Sepultamento ontem.

Antônio de Carvalho, 78 anos. Sepultamento ontem.

Antônio de Pádua Pereira, 79 anos. Sepultamento ontem.

Aparecido dos Reis, 52 anos. Sepultamento ontem.

Avanir Camargo Nascimento, 90 anos. Sepultamento ontem.

Brásília Yoko Matsuoka, 76 anos. Sepultamento ontem.

Celso Osmar Soares de Souza, 60 anos. Sepultamento ontem.

Clementina Veneranda dos Santos, 68 anos. Sepultamento ontem.

Donatila Maria das Neves, 91 anos. Sepultamento ontem.

Edílson Gregório da Luz, 64 anos. Sepultamento ontem.

Elza de Jesus Oliveira, 61 anos. Sepultamento ontem.

Evaldo Luís Heidmann, 68 anos. Sepultamento ontem.

Francisco Xavier de Assis, 70 anos. Sepultamento ontem.

Giliarde Costa, 32 anos. Sepultamento ontem.

Helenton Borba Cortes Filho, 62 anos. Sepultamento ontem.

Hipolito Woiciechowski, 67 anos. Sepultamento ontem.

Ismael Celestino da Silva, 76 anos. Sepultamento ontem.

Jairo Cezar Guimarães, 81 anos. Sepultamento ontem.

João José Martini, 89 anos. Sepultamento ontem.

João Oliveira Cristo, 56 anos. Sepultamento ontem.

Jorge Luiz Rodrigues, 66 anos. Sepultamento ontem.

José Bueno Pereira, 83 anos. Sepultamento ontem.

José Hamilton Zimmer, 72 anos. Sepultamento ontem.

Júlia Caroline Norberto de Oliveira Cabral, 2 anos. Sepultamento ontem.

Júlia Maria Moreira Boslopes, 65 anos. Sepultamento ontem.

Juraciara Maria Pereira, 63 anos. Sepultamento ontem.

Laudelino Lino Alves, 77 anos. Sepultamento ontem.

Leonice de Souza, 68 anos. Sepultamento ontem.

Luís de Souza, 60 anos. Sepultamento ontem.

Maria Alveni Cunha Haas, 69 anos. Sepultamento ontem.

Maria Carlita Martins Gonçalves, 59 anos. Sepultamento ontem.

Maria Júlia da Costa dos Santos, 68 anos. Sepultamento ontem.

Marlene de Oliveira Bueno, 69 anos. Sepultamento ontem.

Moacir da Cruz, 60 anos. Sepultamento ontem.

Nelson Vieira da Silva, 69 anos. Sepultamento ontem.

Nery Camargo Vialle, 110 anos. Sepultamento ontem.

Neusa Maria Messias Cabral Bimbatti, 68 anos. Sepultamento ontem.

Ricardo Vilkevicius, 46 anos. Sepultamento ontem.

Roberto Miota, 49 anos. Sepultamento ontem.

Rumiko Kitani, 84 anos. Sepultamento ontem.

Ruth de Oliveira Nacimento, 75 anos. Sepultamento ontem.

Samuel Ermelindo de Oliveira, 44 anos. Sepultamento ontem.

Sirlene Cordeiro Stelein, 65 anos. Sepultamento ontem.

Ubirajara Santos, 77 anos. Sepultamento ontem.

Vanderlei Vidal, 50 anos. Sepultamento ontem.

Wilson Paulo Wendt Faraco, 71 anos. Sepultamento ontem.

Zilda Silva Andrade Magalhães, 88 anos. Sepultamento ontem.