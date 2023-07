Falecimentos e sepultamentos de Curitiba e região nas últimas horas

Abílio Fernandes, 71 anos. Filiação: Joaquim Fernandes e Etelvina Fernandes. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Fernandes Pinheiro, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fernandes Pinheiro.

Alcide Gonçalves Velhinho, 90 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Manoel Joaquim Velhinho e Rita Dias Gonçalves. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de São Francisco do Sul, saindo da Capela Cemitério Municipal de São Francisco do Sul.

Ângelo Marcelo Bandeira, 49 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Manoel Bandeira e Sebastiana de Lourdes Bandeira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Antônio Alves Pereira, 60 anos. Filiação: Jorge Simpricio Pereira e Rozalina Alves Pereira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Antônio Teixeira Martins, 81 anos. Profissão: despachante. Filiação: Generozo Teixeira Martins e Maria Pereira Rosa. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Paranaguá, saindo da Capela Cemitério Municipal de Paranaguá.

Apolônia Halmata, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Sfiersouski e Naria Sukulski Sfiersouski. Sepultamento ontem.

Ariovaldo Soares, 90 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Vitor Soares e Minervina de Jesus. Sepultamento ontem.

Arlindo Contte, 82 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Augusto Contte e Anita Contte. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Carlos Roberto Gil Feris, 63 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Dalil Amin Feris e Bonil Gil Feris. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Carlos Ruberto Ferreira dos Santos, 66 anos. Filiação: Manoel Ferreira dos Santos e Helena Krinski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Celso Rodrigo Taborda, 76 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Pedro Luiz Taborda e Felicidade Taborda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cesário Gomes de Toledo, 97 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Francisco Ferreira de Toledo e Maria Gomes de Toledo. Sepultamento ontem.

Clara Aparecida Albuquerque Gonçalves, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Thimotheo Ferreira de Albuquerque e Francisca de Oliveira Albuquerque. Sepultamento hoje, (Lapa) Cemitério Municipal Mariental, saindo da Capela Comunitária do Bairro Novo Curtiba.

Clesio Goulart Machado, 66 anos. Profissão: caldeireiro(a). Filiação: Atenedorio Pereira Machado e Valdeliria Goulart Machado. Sepultamento ontem.

Diva Diefenthaler, 86 anos. Filiação: Carlos Schmitz e Benilda Schmitz. Sepultamento hoje, Luterano Brusque – Sc.

Emanoel Tiago Rocha Barbosa, 8 dias. Filiação: Tiago Barbosa e Francis Daiana Rocha Barbosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Cemitério Municipal do Boqueirão.

Erondina da Costa, 86 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Antônio da Rocha e Antônia Calhari da Rocha. Sepultamento ontem.

Franklin Santos, 77 anos. Filiação: Elvira Fernades dos Santos e Elvira Fernandes dos Santos. Sepultamento ontem.

Gregório Fabianowicz, 93 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Elias Fabianowicz e Maria Fabianowicz. Sepultamento ontem.

Helga Lúcia Hegenberg, 95 anos. Filiação: Ludy Becker e Eugenia Becker. Sepultamento ontem.

Henio de Oliveira Rosa, 80 anos. Profissão: musico. Filiação: Demétrio Alves da Rosa e Francisca Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Irene Sampaio Garcia, 74 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Carlos Sampaio e Maria Rita Sampaio. Sepultamento ontem.

Iria Baroni Comparim, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Baroni e Amélia Catarina Baroni. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Jacksson da Cruz Dias, 33 anos. Profissão: soldador. Filiação: João Maria de Oliveira Dias e Diomar da Cruz Dias. Sepultamento ontem.

Jeniffer Felipe da Rocha, 35 anos. Profissão: do lar. Filiação: Artur Silva da Rocha e Elza Felipe da Rocha. Sepultamento hoje, (Bocaiúva do Sul) Cemitério Municipal de Bocaiúva do Sul, saindo de local a ser designado.

Joaci Boaventura, 59 anos. Filiação: Lourival Boaventura e Helena Carneiro Boaventura. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Cemitério Paroquial Campo Comprido.

João Carlos Iede, 76 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: João Iede e Leony Cyrino Iede. Sepultamento ontem.

Joaquim Cordeiro de Oliveira, 91 anos. Profissão: militar. Filiação: Procópio Fernandes de Oliveira e Josina Cordeiro de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Alberto Persiani, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Persiani e Maria de Lourdes M Persiani. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

José Rudiak Domingues, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Angelino Domingues e Júlia Rudiak. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de local a ser designado.

José Taborda Batista, 66 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Sebastião Taborda Batista e Amélia Cardoso Batista. Sepultamento ontem.

José de Mattos Garcia, 93 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Maria Antônia de Mattos. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Lúcia Maria Mansur Bockor, 74 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Feres Mansur e Matilde Seleme Mansur. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Canoinhas / (SC), saindo de Municipal de Canoinhas/ (SC).

Lucidio Rehbein, 90 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Adolfo Rehbein e Maria Rehbein. Sepultamento ontem.

Marcos Marques de Souza, 36 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Marques de Souza e Maria Rosemi dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de local a ser designado.

Maria Lima Batista, 83 anos. Filiação: José Bernardo de Lima e Júlia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Thereza Ferreira da Silva, 89 anos. Filiação: Almir Ferreira da Silva e Luíza Dionéa Costa Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Maria da Conceição Tibucheski, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Margarida. Sepultamento ontem.

Marina Félix dos Santos, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joana Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Marta das Dores Beca, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Brasilino Beca e Julieta das Dores Beca. Sepultamento ontem.

Matilde Lemos, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izalino Brandão e Ezidia Fiuza Brandão. Sepultamento ontem.

Meire de Oliveira, 40 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: José Carlos de Oliveira e Maria Lourdes de Almeida Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Ibaiti PR, saindo da Capela Municipal de Ibaiti PR..

Nahir de Moraes Rosa, 81 anos. Filiação: Crescencio Rodrigues de Moraes e Sebastiana Ferreira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Nelci Terezinha Schran, 68 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Edmundo Mattozo de Oliveira e Maria Joana de Jesus. Sepultamento ontem.

Nilton Carlos Ferreira, 69 anos. Filiação: Ludin Ferreira e Lourdes Maciel Ferreira. Sepultamento ontem.

Olga Sandra Mangoline, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eurides Mangoline e Glória Sabino Mangoline. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Otília Mendes dos Santos, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Marcos Machado e Durvalina Mendes da Silva. Sepultamento ontem.

Pedrinho Torresani, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Torresani e Lourdes Gomes Torresani. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Raimundo Pereira da Silva, 64 anos. Filiação: Vicente Pereira da Silva e Naiza Alves da Silva. Sepultamento ontem.

Reginaldo do Espírito Santo, 52 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alcebiades do Espírito Santo e Maria Castorina do Espírito Santo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Romildo da Silva Queiroz, 82 anos. Profissão: auxiliar escritório. Filiação: Nestor da Silva Queiroz e Sofia da Silva Queiroz. Sepultamento ontem.

Roque José Muller, 76 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Afonso Muller e Maria Correa Miller. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Rosana Terlecki, 47 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: José Terlecki e Maria da Silva Terlecki. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Rui Brasil Martins, 75 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Pinto Martins e Mercedes Martins. Sepultamento ontem.

Sirlei Tavares, 48 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Souza Tavares e Maria Iraci Tavares. Sepultamento ontem.

Telma Regina Demantova, 74 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: João Demantova e Rosa Galastri Demantova. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Cemitério Paroquial Campo Comprido.

Terezinha Baiak Veiga, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Baiak e Vitória Baiak. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.