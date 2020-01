Aggehardt Koenig, 78 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 01 do Cemitério Municipal do Boqueirão.

continua depois da publicidade

Alda Perez, 74 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras), saindo de Paroquia Nossa Senhorea da Boa Esperança.

Aline Fernanda de Andrade, 30 anos. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade – Pinhais(PR), saindo de Deus é Amor no Fazendinha.

Antônio Adivonzir Gaio, 74 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela da Unilutus.

Darci Dias Borges, 65 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Stürmer Chapeco.

Dilza Aparecida Batista da Silva, 46 anos. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de residência.

Dulce Inês Antônia Cunha Ribeiro, 69 anos. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 do Municipal São Francisco.

Elias David, 87 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campo Largo, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Estefano Narloch, 92 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Mortuária Paroquial do Orleans.

Cleiton Luiz Ferreira, 33 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Iracema Nunes da Silva, 90 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 do Municipal São Francisco de Paula.

João Condolo Júnior, 31 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo de Vertical.

Maria Aparecida de Souza, 92 anos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro – Campo Largo (PR), saindo de Associação de Moradores Campo Comprido.

Mariza da Silva Xavier, 73 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo de Igreja Pentecostal Ebenezer R Adão Picusa 327 Boqueirão.

Marly dos Santos Correa, 80 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo de Vertical.

Nelson de Lima Zvolinski, 63 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Cap 01 – Cemitério Municipal do São Francisco de Paula.

Pedro Henrique Martins de Moura, 26 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Jardim Paranaense.

Renato Massanares, 62 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo de Vertical.

Rodrigo Correia Lopes, 37 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 do Cemitério Municipal. do Santa Cândida.

Ronaldo Vilmar Moskalewski, 65 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo de local a ser designado.

Roseli Frida Koepsel, 72 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Mortuária Jardim da Saudade I.

Sebastião Ferreira do Vale, 73 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Mortuária Jardim da Saudade II.

Sebastião de Lima, 59 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré, saindo da Capela do Cemitério Municipal – Almirante Tamandaré (PR).

Sérgio Luiz Laguna, 59 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde, saindo de Sede Vila Ipiranga – Curitiba -PR.

Sílvio Braulino Rodrigues, 74 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela da Luz.

Vânia Alves Vieira Gonçalves, 41 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Berti- São José dos Pinhais.

Vera Goebels dos Santos, 80 anos. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)), saindo da Capela Mortuária Jardim da Saudade I.

Vitor Eduardo Tatsch Pereira, 10 anos. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal de Quedas do Iguaçu -PR.

Alcion Sponholz, 79 anos. Sepultamento ontem.

Antenor Rodrigues Simeão, 77 anos. Sepultamento ontem.

Antônio Paulo Gomes, 80 anos. Sepultamento ontem.

Daniel Monteiro, 41 anos. Sepultamento ontem.

Estevão Bassani, 92 anos. Filiação: Antônio Bassani e Darvina Bassani Bento. Sepultamento ontem.

Ivo da Veiga, 66 anos. Sepultamento ontem.

Luana Flizicoski Raul, 36 anos. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Venante, 76 anos. Sepultamento ontem.

Martim Juarez Lechinoski, 59 anos. Sepultamento ontem.

Mitsu Kaneko, 85 anos. Sepultamento ontem.

Sandra da Costa Mendes, 48 anos. Sepultamento ontem.

Silvanira de Sousa Costacurta, 75 anos. Sepultamento ontem.

Tereza Waltrick, 76 anos. Sepultamento ontem.

Thereza Scheliga Cordeiro, 87 anos. Sepultamento ontem.