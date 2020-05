Adelino Boeno Franca, 61 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Alzira Rodrigues de Oliveira, 93 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Amadeu Divonzir Vaz dos Santos, 61 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida.

Antônio Gonçalves Padilha Neto, 57 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Clarice Izzoppi Paolelli, 94 anos. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais).

Everaldo Cezario do Santos, 49 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Iolanda Kalinoski, 79 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Izidoro Lorenco Brondani, 92 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

José Antônio Frederico Frau, 61 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Leônidas Cagliari, 89 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Luiz Carlos da Mota, 59 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Maria Carolina Kolns, 71 anos. Sepultamento hoje, Cemitério São Gabriel (Colombo).

Mauro César Carsten, 65 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Neusa dos Santos Carmo Gomes, 60 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Noemi da Costa Barcellos Pires, 63 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Valdemar Bartapele, 80 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Ari de Souza Cruz, 69 anos. Sepultamento ontem.

Balbina Oliveira da Silva, 64 anos. Sepultamento ontem.

Edison Luiz Cruz, 60 anos. Sepultamento ontem.

Eliza Rosa do Amaral, 92 anos. Sepultamento ontem.

Eluani de Lourdes Snege, 71 anos. Sepultamento ontem.

Emília Dembecka Tszeszinski, 80 anos. Sepultamento ontem.

Glória Maria Cunha, 72 anos. Sepultamento ontem.

Idenice Rosaria Braz Rodrigues, 78 anos. Sepultamento ontem.

Isabel Fraiz, 72 anos. Sepultamento ontem.

Jandira Fausto da Silva Fanha, 84 anos. Sepultamento ontem.

João Maria Vieira Bueno, 55 anos. Sepultamento ontem.

José Batista de Souza, 69 anos. Sepultamento ontem.

Kayoko Jingu, 77 anos. Sepultamento ontem.

Leonira Izabel Botega Budel, 80 anos. Sepultamento ontem.

Manoel Luiz de Carvalho, 77 anos. Sepultamento ontem.

Marcelo Djalma da Silva, 44 anos. Sepultamento ontem.

Marcelo Molina, 50 anos. Sepultamento ontem.

Marineide dos Santos Quintiliano, 41 anos. Sepultamento ontem.

Mário Teixeira, 68 anos. Sepultamento ontem.

Mário de Oliveira Cardoso Filho, 53 anos. Sepultamento ontem.

Nair Amélia Seguro Gorski, 78 anos. Sepultamento ontem.

Nezilda Quint dos Santos, 62 anos. Sepultamento ontem.

Otávio Sniadowski, 63 anos. Sepultamento ontem.

Otto Lopes Alencar de Melo, 3 mes(es). Sepultamento ontem.

Pedro Demendi, 73 anos. Sepultamento ontem.

Sydnei Ruppel, 72 anos. Sepultamento ontem.

Theo Julian Brito Brostt, 1 anos. Sepultamento ontem.

Wagner Reginaldo Alves, 35 anos. Sepultamento ontem.