Fala Móvel atende em 8 locais de Curitiba nesta terça-feira

O serviço itinerante Fala Móvel da Prefeitura de Curitiba realiza atendimentos em 8 pontos da cidade nesta terça-feira. O objetivo é facilitar o acesso dos cidadãos a serviços e informações municipais.

Pela manhã, as unidades móveis estarão nos seguintes locais:

– Paróquia Bom Pastor (Rua Victório Viezzer, 810 – Vista Alegre)

– Escola Municipal Durival B. Silva (Rua Emilio Bertolini, 44 – Cajuru)

– Unidade de Saúde Dom Bosco (Rua Ângelo Tozim, 100 – Campo de Santana)

– Confeitaria Kakau (Rua Padre Dehon com Rua Waldemar Kost – Hauer)

No período da tarde, o atendimento acontece em:

– Terminal Campina do Siqueira (Rua Padre Anchieta, 2934)

– Farias Materiais de Construção (Rua da Trindade, 479 – Cajuru)

– Supermercado Araucária (Rua Emanoel Ernesto Bertoldi, 1025 – Campo de Santana)

– Terminal Hauer/US Hauer (Av. Marechal Floriano Peixoto, 6170)

O Fala Móvel oferece diversos serviços como emissão de documentos, cadastros em programas sociais e orientações sobre serviços municipais. O atendimento é gratuito e não é necessário agendamento prévio.