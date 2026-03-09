Fala Móvel atende em 8 locais de Curitiba nesta terça-feira

O serviço itinerante Fala Móvel da Prefeitura de Curitiba realiza atendimentos em 8 pontos da cidade nesta terça-feira. O objetivo é facilitar o acesso dos cidadãos a serviços e informações municipais.
Pela manhã, as unidades móveis estarão nos seguintes locais:
– Paróquia Bom Pastor (Rua Victório Viezzer, 810 – Vista Alegre)
– Escola Municipal Durival B. Silva (Rua Emilio Bertolini, 44 – Cajuru)
– Unidade de Saúde Dom Bosco (Rua Ângelo Tozim, 100 – Campo de Santana)
– Confeitaria Kakau (Rua Padre Dehon com Rua Waldemar Kost – Hauer)
No período da tarde, o atendimento acontece em:
– Terminal Campina do Siqueira (Rua Padre Anchieta, 2934)
– Farias Materiais de Construção (Rua da Trindade, 479 – Cajuru)
– Supermercado Araucária (Rua Emanoel Ernesto Bertoldi, 1025 – Campo de Santana)
– Terminal Hauer/US Hauer (Av. Marechal Floriano Peixoto, 6170)
O Fala Móvel oferece diversos serviços como emissão de documentos, cadastros em programas sociais e orientações sobre serviços municipais. O atendimento é gratuito e não é necessário agendamento prévio.