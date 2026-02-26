Fala Curitiba 2026 inicia consulta pública para definir orçamento municipal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba dará início na próxima segunda-feira (2/3) à primeira fase do Fala Curitiba 2026, consulta pública anual que permite aos moradores participarem do planejamento e destinação dos recursos públicos da capital. As sugestões de obras, melhorias e serviços poderão ser enviadas pela internet ou através das unidades móveis que percorrerão os bairros.

O Instituto Municipal de Administração Pública (Imap) e a Secretaria do Governo Municipal (SGM) são os responsáveis pela realização da consulta, que foi reconhecida pela ONU como exemplo de governança participativa. A primeira etapa, que vai até 31 de março, coletará informações para orientar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Os moradores poderão enviar sugestões pelo site do Fala Curitiba ou pessoalmente nas unidades do Fala Móvel, que estarão em diferentes locais da cidade de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e tarde. A partir de 1º de abril, terá início a segunda fase, que subsidiará a Lei Orçamentária Anual (LOA) e incluirá reuniões presenciais de priorização entre 25/5 e 12/6.

O processo se encerrará em agosto com as reuniões finais nas regionais e votação pela internet e Fala Móvel entre 19 e 31 de julho. Nesta etapa, serão definidas as 10 ações prioritárias para cada região da cidade que integrarão a LOA de 2027.

O Fala Curitiba, que chega à sua 10ª edição em 2026, tem recebido reconhecimentos internacionais. Recentemente, foi premiado pela União Ibero-Americana de Municípios na categoria Empoderamento da Cidadania, além de ter conquistado o Government Excellence Awards em Dubai em 2024.