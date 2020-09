Com vídeo carregado de emoção, o humorista de Curitiba Fagner Zadra, do grupo Tesão Piá, contou que se curou de um câncer no rim esquerdo que havia sido diagnosticado em março deste ano. Zadra agradeceu a equipe do Hospital Santa Cruz, amigos, familiares e seguidores pelo sucesso do tratamento e da cirurgia que foi submetido ainda em março. O depoimento foi postado nas redes sociais do humorista nesta quinta-feira (24).

RECADO AOS FÃS, e também quero dizer que acreditem na medicina, acreditem na ciência, apoiem pesquisas, se cuidem, façam… Posted by Fagner Zadra on Thursday, September 24, 2020

Ainda em março, Zadra compartilhou um vídeo nas redes para contar aos fãs sobre o diagnóstico do câncer. Na época, ele pedia força e falava que lutaria sem medo contra a doença. Zadra mencionava a equipe cirúrgica do hospital que seria composta pelos médicos Francisco Carvalho e Alexandre Novicki. Na nova postagem, Zadra não conteve o sorriso as lágrimas de agradecimento.

“No começo do ano, contei que tinha um câncer e que iria me esforçar ao máximo para que essa doença não me levasse à morte […]. Agora, além de agradecer a força que vocês sempre me deram, eu tô aqui para dizer que eu venci o câncer e que vocês não têm ideia da alegria que é poder estar aqui falando isso”, disse Zadra no vídeo.

O humorista teve o rim retirado para evitar que a doença evoluísse. Em 2014, o curitibano ficou paraplégico após um acidente na festa de abertura do Festival de Teatro de Curitiba. Uma peça de isopor de quase 30 kgs caiu sobre ele durante o evento.

O humorista lançou uma mensagem positiva para quem está passando pela doença. “Eu venci e você que tá aí, passando por esse momento agora. Saiba que, independente do teu diagnóstico, independente do que te digam, assim como eu venci, você também pode vencer”, destacou.