Uma faculdade está promovendo uma ação inédita em Curitiba, oferecendo prêmios que são o “sonho” de qualquer estudante. Os candidatos que forem aprovados em primeiro lugar no vestibular UniSociesc terão direito, segundo a faculdade, a bolsas de estudo integrais, com 100% do valor da mensalidade ficando por conta da instituição, até a formatura.

Para os aprovados que não conseguirem a bolsa integral ainda há chances de conquistar bolsas de 50%, 30% e 20% de desconto, que podem ser combinadas com o Fies e o Prouni. No total, serão concedidas 500 bolsas de estudo.

Experiência internacional

Além das mensalidades pagas pela faculdade, serão oferecidas bolsas de intercâmbio para um curso intensivo de inglês em Miami, na Florida International University, aos 10 primeiros colocados.

“Um vestibular com tantas possibilidades de bolsa de estudo é uma forma de dar oportunidade para que todos possam realizar o sonho de entrar na faculdade”, destaca a diretora da UniSociesc Curitiba, Andreia Caldani.

Inscrições

O vestibular “Quero ser UniSociesc” será realizado no dia 20 de janeiro, nos campi da instituição, no Centro e Pinheirinho. As inscrições para um dos 33 cursos estão abertas até o dia 18 de janeiro. Para 2018 entre as novidades estão os cursos de Saúde, Cinema e Audiovisual e Administração com certificação da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Vestibular “Quero Ser UniSociesc”

Inscrições: até 18 de janeiro

Data: 20 de janeiro, às 14 horas

Locais: Rua Luiz Xavier, no. 40, Centro (em frente ao Palácio Avenida) e Rodovia BR 116 – Km 106,5, número 18.805, Linha Verde, Pinheirinho

Informações e inscrições: 41 3296-0132 e www.unisociesc.com.br/vestibular