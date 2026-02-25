Exposição gratuita sobre Nelson Mandela estreia em Curitiba na próxima semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A exposição ‘Mandela, Ícone Mundial de Reconciliação’ chega a Curitiba na próxima terça-feira (3/3). A mostra ficará em cartaz no Museu Municipal de Arte (MuMa), no Portão Cultural, até 30 de abril, com entrada gratuita e acesso livre a todos os públicos.

Realizada pelo Instituto Brasil África em parceria com a Nelson Mandela Foundation, a exposição apresenta uma experiência multimídia sobre o legado do ativista e político sul-africano Nelson Mandela (1918-2013). São 50 painéis fotográficos e uma instalação audiovisual que percorrem momentos centrais da trajetória de Mandela, desde sua formação de valores até seu papel na transição democrática da África do Sul.

A narrativa expositiva destaca marcos históricos e fatos menos conhecidos, como a formação de Mandela em Artes e Direito, seu interesse por corridas de longa distância e a prática do boxe. A mostra busca apresentar a relevância histórica, política e simbólica de Mandela para além da África do Sul.

Reflexão sobre responsabilidade coletiva

Segundo o professor João Bosco Monte, fundador e presidente do Instituto Brasil África, a exposição dialoga com os desafios atuais, estimulando uma reflexão sobre responsabilidade coletiva, tolerância e construção democrática. O curador Christopher Till ressalta que o legado de Mandela ultrapassa fronteiras nacionais e se conecta com a história do povo negro no Brasil.

A exposição ‘Mandela, Ícone Mundial de Reconciliação’ ficará aberta ao público de terça a domingo, das 10h às 19h, no Portão Cultural. Após passar por Brasília, São Paulo e Belém, Curitiba é a quarta capital brasileira a receber a mostra.