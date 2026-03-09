De Curitiba para o mundo

Exportações de Curitiba crescem 18% em 2025, impulsionadas por tratores

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 09/03/26 17h03
Exportações de tratores impulsionam comércio exterior de Curitiba, em 2025, e refletem força da indústria ligada ao agro. Curitiba, 06/03/2026. Foto: Ricardo Marajó/SECOM

Curitiba registrou um aumento de 18% nas exportações em 2025, atingindo US$ 2,2 bilhões e se tornando a terceira capital brasileira que mais exportou no ano. O crescimento foi impulsionado principalmente pelas vendas de tratores fabricados na cidade, que aumentaram 25% e alcançaram US$ 448 milhões.

Outros setores que tiveram desempenho expressivo foram a soja triturada (alta de 37%, US$ 323 milhões), veículos para transporte (crescimento de 15%, US$ 287 milhões) e o setor de energia (aumento de 42%, US$ 95 milhões exportados).

O secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento, Vitor Puppi, destacou a capacidade de adaptação das empresas curitibanas frente aos desafios do comércio internacional. As exportadoras conseguiram aumentar suas vendas para outros mercados, compensando a queda registrada para o mercado norte-americano.

Indústria de máquinas agrícolas em Curitiba

O avanço nas vendas de tratores reflete a forte presença da indústria voltada ao agronegócio na capital paranaense. A cidade abriga grandes fabricantes de máquinas agrícolas, como a New Holland, instalada na Cidade Industrial de Curitiba desde 1975.

A evolução tecnológica é uma das marcas do setor. A fábrica conta com uma Central de Inteligência que monitora em tempo real máquinas agrícolas em operação em diversos países da América Latina. Além disso, a empresa já comercializa tratores movidos a biometano, tecnologia pioneira no mundo.

O avanço tecnológico das máquinas também tem aumentado a busca por capacitação no campo. Em 2025, 3.622 pessoas participaram de cursos voltados à operação de tratores no Paraná, promovidos pelo Sistema Faep em parceria com sindicatos rurais.

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), as exportações de máquinas agrícolas seguem com bom desempenho no mercado internacional. Em janeiro de 2026, o setor registrou US$ 117,6 milhões em vendas externas, crescimento de 14,7% em relação ao mesmo mês de 2025.

