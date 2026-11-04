Explosão fecha trecho da BR-277 nesta quarta-feira. Siga em tempo real

As rodovias federais e estaduais do Paraná apresentam bloqueios totais e parciais nesta quarta-feira (4). As principais ocorrências estão relacionadas a obras de infraestrutura, detonação de rochas, manutenção do pavimento e danos provocados por temporais recentes.

Rodovias federais têm interdições e obras

BR-277: a rodovia terá interdição total programada na região de Palmeira para serviços emergenciais de detonação de rochas. Entre Guarapuava e Curitiba, também há intervenções na Serra da Esperança. Nas proximidades de Campo Largo, no quilômetro 121, e de Irati, no quilômetro 255, o tráfego registra lentidão devido a obras de conservação e ao içamento de vigas.

a rodovia terá interdição total programada na região de Palmeira para serviços emergenciais de detonação de rochas. Entre Guarapuava e Curitiba, também há intervenções na Serra da Esperança. Nas proximidades de Campo Largo, no quilômetro 121, e de Irati, no quilômetro 255, o tráfego registra lentidão devido a obras de conservação e ao içamento de vigas. BR-376: o fluxo segue moderado na descida da serra, na ligação entre o Paraná e Santa Catarina. A rodovia também apresenta reflexos de lentidões provocadas por acidentes registrados nos dias anteriores.

o fluxo segue moderado na descida da serra, na ligação entre o Paraná e Santa Catarina. A rodovia também apresenta reflexos de lentidões provocadas por acidentes registrados nos dias anteriores. BR-373: há obras de fresagem e recomposição do pavimento na região de Imbituva, no quilômetro 220, com intervenções ao longo do dia.

Rodovias estaduais têm bloqueios totais e parciais

Diversos trechos das rodovias estaduais operam com restrições devido a obras e danos na infraestrutura viária.

PR-340, entre Tunas do Paraná e Cerro Azul: a rodovia passa por interdição total no quilômetro 121 para serviços de terraplanagem. Os bloqueios estão programados das 8h às 11h30 e das 13h às 17h.

a rodovia passa por interdição total no quilômetro 121 para serviços de terraplanagem. Os bloqueios estão programados das 8h às 11h30 e das 13h às 17h. PR-592, em Nova Prata do Iguaçu: permanece totalmente interditada no quilômetro 15, no trecho de acesso à Usina Salto Caxias. O bloqueio ocorreu após o rompimento de uma galeria pluvial.

permanece totalmente interditada no quilômetro 15, no trecho de acesso à Usina Salto Caxias. O bloqueio ocorreu após o rompimento de uma galeria pluvial. PR-170, PR-180, PR-281, PR-364, PR-460 e PR-466: apresentam pontos de restrição parcial e operação no sistema Pare e Siga devido a quedas de barreiras e erosões na pista.