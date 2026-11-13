Ex-policial federal que matou fotógrafo em posto é condenado a 66 anos de prisão

O ex-policial federal Ronaldo Massuia Silva foi condenado a 66 anos e 4 meses de prisão pela morte do fotógrafo André Muniz Fritoli, em maio de 2022, dentro da loja de conveniências de um posto de combustíveis, em Curitiba. Em julgamento que demorou três dias, a sentença foi proferida na madrugada desta sexta-feira (13).

“O réu foi condenado por todos os crimes qualificados que resultaram morte ou ferimentos nas vítimas. O sentimento da assistência de acusação é que a justiça foi finalmente alcançada”, disse a assessoria do escritório do advogado Elias Matar Assad.

A defesa de Ronaldo Massuia Silva, conduzida pelos advogados Heitor Luiz Bender e Paulo Veiga, se pronunciou por nota oficial. “A defesa foi amordaçada pelo próprio juízo. O magistrado se recusou a quesitar a tese defensiva, mesmo com a concordância expressa do Ministério Público e da Assistência de Acusação ao primeiro momento estavam impedidos de votar a tese central da defesa. Não foi um julgamento em igualdade de armas”, diz a nota.

Mesmo assim, segundo a assessoria da defesa, Heitor, Paulo e sua equipe levaram sua sustentação ao plenáio. “Conquistamos a absolvição de Ronaldo Massuia em 4 (quatro) das 8 (oito) acusações de tentativa de homicídio. É uma vitória da defesa, construída apesar do próprio juízo, e não graças a ele. A pena imposta é exorbitante”.

Por fim, a defesa informou que irá recorrer da decisão e criticou o que chamou de abandono por parte da Polícia Federal ao seu cliente, que estaria doente.

Relembre o caso

A crime envolvendo o ex-policial federal ocorreu em um posto de combustíveis localizado no bairro Cristo Rei, em Curitiba, em maio de 2022. Após estacionar o carro em local proibido, Massuia se envolveu numa briga com um segurança do posto e outros clientes. Depois disso o agora ex-policial efetuou os disparos. Imagens de câmeras de segurança registraram o crime.