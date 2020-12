O governo do estado oficializou nesta sexta-feira (18) os planos de ação para a temporada de verão no Litoral e nas prainhas fluviais do Oeste, Noroeste e Norte Pioneiro do Paraná. Intitulada Operação Verão Consciente, o secretário de saúde Beto Preto reforçou que o momento é atípico e fez um pedido: “eu peço pelo bom senso de não ir às praias neste momento”.

publicidade

Participaram da coletiva nesta tarde, além do Beto Preto, o secretário da segurança pública, Rômulo Marinhos Soares, e o superintendente geral do esporte Helio Wirbiski. Os três comentaram como será a operação de controle da pandemia entre os veranistas.

LEIA TAMBÉM – Você nem lembrava, mas fogos de artifício com barulho estão proibidos a partir de domingo

O governo do estado deverá realizar o monitoramento da covid-19 no litoral mais de perto, oferecendo mais recursos para aumentar a quantidade de profissionais da área médica e também aumentar a oferta de leitos de enfermaria e UTI. “É importante frisar que estamos instalando seis postos de coleta de PCR, além dos postos de coleta normais. Serão instalados em Matinhos, na praia central de Guaratuba, outros em Praia de Leste, Ipanema e também em Morretes”, revelou Beto Preto.

Até a próxima semana, outros novos postos de coleta de exames também serão instalados nos municípios da região Oeste, Noroeste e Norte, nos municípios que tenham acesso às praias fluviais.

publicidade

No Litoral, cerca de 200 pessoas da Secretaria de Esportes, entre estagiários de enfermagem e educação física, vão dar apoio à Polícia Militar e aos fiscais de saúde dos municípios para orientar e conscientizar a população a respeito do novo coronavírus. “Toda essa nossa operação esse ano, Verão Consciente, tem o intuito de diminuir os danos. O vírus está circulando em transmissão comunitária. Quanto mais pessoas se contaminarem, mais vai ser o contágio”, explicou o secretário de saúde na coletiva.

As praias do Paraná não deverão permanecer abertas, mas segue obrigatório o uso de máscaras, distanciamento, evitar aglomerações e práticas de esportes coletivas. “É importante que os cuidados sejam colocados como prioridade. De uma forma bem objetiva, vamos passar pelo Natal, Ano Novo e temporada de verão. As pessoas vão buscar as suas férias nas praias. Se não houver uma possibilidade efetiva de distanciamento, fatalmente teremos números muito maiores do que os que já temos. É um campo difícil”, disse.

Fiscalizações

Quem desobedecer as medidas sanitárias de distanciamento, uso de máscaras e de não aglomeração, poderá sofrer as sanções do artigo 268 do código penal, de impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, cuja pena é de detenção de um mês a um ano e multa. Ou também poderá sofrer sanção do artigo 330, de desobediência civil, em que a pena é detenção de quinze dias a seis meses e multa.

“Quem não obedecer, será conduzido para a delegacia ou cartório, para que um termo circunstanciado seja elaborado. Teremos também no litoral o tribunal de Justiça itinerante. Se acontecer, estamos preparados para lavrar o termo circunstanciado. As pessoas serão chamadas pelo TJ que estão nas nossas praias”, revelou o secretário de segurança Rômulo Marinho Soares durante a coletiva.