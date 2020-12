Alunos de escolas da rede municipal de Curitiba terão aulas de economia doméstica a partir de 2021. De acordo com a prefeitura, o projeto “Mãos na Massa: economia doméstica para os estudantes da rede municipal de ensino” será iniciado em fevereiro do ano que vem, para alunos do 6º ao 9º ano das unidades municipais. Ao longo dos meses, o projeto deve ser expandido para as unidades integrais e depois, para as demais unidades.

A iniciativa, segundo a administração municipal, busca incentivar os estudantes a encontrar soluções para questões do dia a dia de maneira criativa e sustentável, fazendo com que os alunos passem a ser mais inovadores e autônomos.

“Quero nossas meninas e piás sabendo comprar, preparar seus alimentos e cuidar dos resíduos. É dever da escola iluminar o aluno com a luz da autossuficiência”, declarou o prefeito Rafael Greca, no lançamento do projeto, dia 18 de dezembro, no Palácio Solar 29 de Março, sede da prefeitura.

Modelo finlandês

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, afirmou que essa iniciativa é resultado do intercâmbio que os profissionais da rede fizeram na Finlândia, ano passado.

“Nas escolas finlandesas eles têm cozinhas e ateliês de costura equipados, faz parte do dia a dia deles. A partir de 2021, nas nossas escolas, toda semana teremos uma professora para esse trabalho curricular”, explicou Maria Sílvia.

Serão criados espaços maker (faça você mesmo) com propostas de vivências do cotidiano e atividades manuais, com o objetivo de desenvolver a autonomia dos estudantes. As atividades serão realizadas às quartas-feiras.

TV Escola

Desde 13 de abril, crianças e estudantes da rede têm acesso aos conteúdos por meio da TV Escola Curitiba. O material é transmitido pela TV aberta, na TV Paraná Turismo 9.2 UHF e 4.2 (Rede Massa), além de canal próprio no YouTube. Segundo a prefeitura, já são 29,1 milhões de visualizações e 113 mil inscritos.