Estudantes de Curitiba participam de torneio nacional de robótica em BH

De 11 a 15 de dezembro, estudantes da rede municipal de Curitiba participarão da etapa nacional do Torneio Brasil de Robótica (TBR), em Belo Horizonte (MG). As equipes de robótica das Escolas Municipais Prefeito Omar Sabbag (Cajuru) e Papa João XXIII (Portão) representarão a cidade na competição.

A participação no torneio nacional é resultado do bom desempenho das equipes curitibanas em competições anteriores. Somente em 2025, as equipes de robótica de alta performance das escolas municipais de Curitiba conquistaram 25 prêmios em competições estaduais, nacionais e internacionais, com destaque para o Torneio Internacional de Robótica no Chile (ITR Chile 2025), realizado em setembro.

A robótica educacional é uma ferramenta que contribui para a aprendizagem através da construção e programação de modelos de robôs para executar tarefas específicas. Essa abordagem desenvolve competências socioemocionais como cooperação, responsabilidade, criatividade, autonomia e senso crítico.

De forma multidisciplinar, os estudantes aplicam conceitos de Matemática, Física, Engenharia, Computação, Design, Ciência e Tecnologias. As atividades de robótica incentivam o desenvolvimento de habilidades cognitivas e lógicas, desafiando os alunos a pensar criticamente e encontrar soluções para problemas práticos.