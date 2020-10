As estradas que cortam o Paraná deverão ter um aumento considerável no movimento de retorno do feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nesta segunda-feira (12).O movimento maior é na BR-277, que liga Curitiba ao litoral do estado. Já na BR-376, no sentido Santa Catarina, parte da pista está interditada devido a um tombamento de um caminhão que ocorreu próximo das 9h. O tráfego ficou lendo e provocou um congestionamento de 14 quilômetros.

Segundo a Ecovia Caminhos do Mar, concessionária responsável pelo trecho na BR-277, 1100 veículos voltavam para Curitiba entre às 9h e 10h . O número era o dobro para uma segunda-feira útil. Já na descida para as praias, o fluxo também é um pouco acima com 700 carros – a média é de 500 veículos neste trecho. A medição ocorre na praça de pedágio em São José dos Pinhais, na região metropolitana.

Para o período da tarde, a concessionária tem a expectativa de um movimento ainda maior. A previsão que 200 mil veículos retornem para Curitiba entre 15h e 18h.

Santa Catarina

Na BR 376, um acidente ocorrido próximo das 9h provocou congestionamento de 14 quilômetros no KM 652, em Tijucas do Sul. Uma carreta acabou tombando e provocou o derramamento de carga. O tráfego no local ficou lento e está precisou ser feito em meia pista no sentido Curitiba.

Interior do Paraná

Nas estradas que cortam o interior do Paraná como a BR 277, 151, 373 e 376, o fluxo é normal. Somente na região de Apucarana, na região centro-norte, obras na estrada provocam uma pequena lentidão.

São Paulo

A Arteris Régis, concessionária responsável pela ligação da Régis Bittencourt, informa que estão interditadas as faixas central e da direita no KM 299, em São Lourenço da Mata, no sentido São Paulo. No momento, seis quilômetros de congestionamento devido a um tombamento de uma carreta no começo do dia. Equipes da concessionária já estão no local.

Operação Nossa Senhora Aparecida

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou na sexta-feira (9), a Operação Nossa Senhora Aparecida nas estradas e rodovias que têm controle do governo federal. A ação irá permanecer até a noite de segunda-feira (12).

A ação dos agentes será intensificada na fiscalização de desrespeito às normas de trânsito como na velocidade acima do permitido, embriaguez ao volante, transporte de crianças e ultrapassagens proibidas.

