Estradas lotadas na região de Curitiba para a volta do feriado

Nesta segunda-feira (21), Dia de Tiradentes, milhares de motoristas tentam retornar a Curitiba ou ao interior do Paraná após o feriadão de Páscoa. O movimento é intenso nas principais rodovias que passam pela capital paranaense, como a BR-116, BR-277 (sentido praias do Paraná e interior do estado) e BR-376, que liga Curitiba a Santa Catarina. A recomendação para os motorista é paciência.

Na última atualização da concessionária Arteris Litoral Sul, que controla a BR-376, há lentidão em dois pontos em especial:

km 625 ao km 620, em São José dos Pinhais;

km 682 ao km 665, em Guaratuba.

Na BR-116/PR (Contorno Leste), lentidão do km 102 ao km 108, em São José dos Pinhais, sentido Foz do Iguaçu.

Na subida do Litoral do Paraná para Curitiba há movimento intenso, mas segundo a EPR Pioneiro, sem congestionamentos.

