Estradas do Paraná hoje: sete trechos com obras e bloqueios. Fuja do congestionamento

Motoristas que vão pegar a estrada nesta segunda-feira (10) no Paraná precisam ficar atentos: pelo menos sete rodovias têm obras que alteram o fluxo de veículos, com interdições de faixas, meia pista e operações em “pare e siga”. As intervenções afetam desde a região metropolitana de Curitiba até o Oeste e o Litoral Pioneiro, com bloqueios que devem durar meses em alguns trechos. Confira os pontos críticos antes de sair de casa.

Principais pontos de atenção e obras ativas

PR-423 (Campo Largo)

A PR-423, em Campo Largo, passa a operar em meia pista a partir desta segunda-feira (10), nas proximidades do Auto Posto Potencial, na região da antiga BR-277.

Uma das faixas da via de acesso foi interditada para a execução de obras de reforço estrutural em um viaduto. Os desvios implantados devem alterar o fluxo de veículos na região pelos próximos meses.

Rodovias do Lote 1 (Via Araucária)

As rodovias administradas no Lote 1, pela Via Araucária, recebem frentes de trabalho para serviços de fresagem, recomposição do pavimento e pintura de faixas.

As intervenções ocorrem em trechos da BR-476, na região de Curitiba, e da PR-423, em turnos alternados: das 7h às 17h e das 19h às 5h.

BR-163 e BR-467 (Região Oeste)

Na região Oeste do Paraná, serviços de microfresagem fina e recuperação do pavimento provocam estreitamento de pista e operações no sistema “pare e siga” durante o dia.

As intervenções ocorrem em pontos isolados de Toledo, Cascavel e Mercedes, exigindo atenção dos motoristas durante a passagem pelas frentes de trabalho.

BR-369 (Arapongas/Juranda)

O trecho urbano da BR-369, em Arapongas, teve interrupções no domingo para serviços de manutenção, mas apresenta tráfego normalizado nesta segunda-feira.

Apesar da liberação, equipes continuam trabalhando na melhoria do pavimento na altura de Juranda, onde os motoristas devem ficar atentos à sinalização.

Obras da EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro realiza nesta segunda-feira serviços de pavimentação e ampliação nas rodovias BR-277, BR-153 e BR-369.

Além das obras principais, estão previstos serviços de conservação ao longo do trecho sob concessão, incluindo manutenção de dispositivos de segurança, limpeza de sistemas de drenagem e roçada. As atividades podem provocar interdições de faixas durante o dia.

Confira os trechos em obras

BR-277

Km 68 ao km 83: obras de ampliação nos dois sentidos.

BR-153

Km 01 ao km 52: obras de ampliação nos dois sentidos.

BR-369

Km 04 ao km 22: obras de ampliação nos dois sentidos.