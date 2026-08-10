Estradas do Paraná hoje: sete trechos com obras e bloqueios. Fuja do congestionamento

Motoristas que vão pegar a estrada nesta segunda-feira (10) no Paraná precisam ficar atentos: pelo menos sete rodovias têm obras que alteram o fluxo de veículos, com interdições de faixas, meia pista e operações em “pare e siga”. As intervenções afetam desde a região metropolitana de Curitiba até o Oeste e o Litoral Pioneiro, com bloqueios que devem durar meses em alguns trechos. Confira os pontos críticos antes de sair de casa.
Principais pontos de atenção e obras ativas
PR-423 (Campo Largo)
A PR-423, em Campo Largo, passa a operar em meia pista a partir desta segunda-feira (10), nas proximidades do Auto Posto Potencial, na região da antiga BR-277.
Uma das faixas da via de acesso foi interditada para a execução de obras de reforço estrutural em um viaduto. Os desvios implantados devem alterar o fluxo de veículos na região pelos próximos meses.
Rodovias do Lote 1 (Via Araucária)
As rodovias administradas no Lote 1, pela Via Araucária, recebem frentes de trabalho para serviços de fresagem, recomposição do pavimento e pintura de faixas.
As intervenções ocorrem em trechos da BR-476, na região de Curitiba, e da PR-423, em turnos alternados: das 7h às 17h e das 19h às 5h.
BR-163 e BR-467 (Região Oeste)
Na região Oeste do Paraná, serviços de microfresagem fina e recuperação do pavimento provocam estreitamento de pista e operações no sistema “pare e siga” durante o dia.
As intervenções ocorrem em pontos isolados de Toledo, Cascavel e Mercedes, exigindo atenção dos motoristas durante a passagem pelas frentes de trabalho.
BR-369 (Arapongas/Juranda)
O trecho urbano da BR-369, em Arapongas, teve interrupções no domingo para serviços de manutenção, mas apresenta tráfego normalizado nesta segunda-feira.
Apesar da liberação, equipes continuam trabalhando na melhoria do pavimento na altura de Juranda, onde os motoristas devem ficar atentos à sinalização.
Obras da EPR Litoral Pioneiro
A EPR Litoral Pioneiro realiza nesta segunda-feira serviços de pavimentação e ampliação nas rodovias BR-277, BR-153 e BR-369.
Além das obras principais, estão previstos serviços de conservação ao longo do trecho sob concessão, incluindo manutenção de dispositivos de segurança, limpeza de sistemas de drenagem e roçada. As atividades podem provocar interdições de faixas durante o dia.
Confira os trechos em obras
BR-277
- Km 68 ao km 83: obras de ampliação nos dois sentidos.
BR-153
- Km 01 ao km 52: obras de ampliação nos dois sentidos.
BR-369
- Km 04 ao km 22: obras de ampliação nos dois sentidos.