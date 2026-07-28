Estradas do Paraná hoje: novos radares móveis e bloqueios para obras

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná apresentam fluxo normal de veículos na maior parte dos trechos nesta terça-feira (28). O tempo seco e as temperaturas elevadas para esta época do ano, que podem se aproximar dos 30°C em algumas regiões, garantem boa visibilidade para quem vai pegar a estrada.

Apesar das condições favoráveis, os motoristas devem manter a atenção em diversos pontos com obras, interdições parciais e operações de fiscalização eletrônica em rodovias estaduais e federais.

Principais pontos de atenção e obras

BR-277 (Guarapuava)

Na região de Guarapuava, a BR-277 registra alterações no tráfego devido às obras estruturais de contenção contra deslizamentos de terra. Os serviços podem provocar lentidão em alguns momentos do dia.

BR-277 (Irati e Fernandes Pinheiro)

Entre os quilômetros 237 e 243, equipes executam serviços de fresagem do pavimento, com interdição alternada de faixas entre 7h e 17h.

Também na região de Irati, no km 255, ocorrem bloqueios intermitentes durante o dia para o lançamento de aduelas de concreto, exigindo atenção dos condutores.

Obras da EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro realiza nesta terça-feira serviços de pavimentação e ampliação nas rodovias BR-277, BR-153 e BR-369.

Além das obras, a concessionária também executa serviços de conservação, como manutenção de dispositivos de segurança, limpeza dos sistemas de drenagem e roçada em todo o trecho sob concessão. As atividades podem provocar interdições temporárias de faixas.

Confira os trechos com intervenções

BR-277

Km 15: fresagem no sentido Paranaguá;

fresagem no sentido Paranaguá; Km 56: fresagem no sentido Curitiba;

fresagem no sentido Curitiba; Km 68 ao km 83: obras de ampliação nos dois sentidos.

BR-153

Km 1 ao km 52: ampliação em ambos os sentidos;

ampliação em ambos os sentidos; Km 20: detonação de rochas em Jacarezinho, a partir das 14h, com interdições temporárias nos dois sentidos.

BR-369

Km 4 ao km 22: obras de ampliação em ambos os sentidos.

Outras intervenções nas rodovias

Na BR-376, em Curitiba, equipes realizam obras de drenagem do pavimento no km 602. Os trabalhos acontecem entre 19h e 5h, com bloqueios parciais de faixas durante o período noturno.

Já no Contorno Norte de Curitiba (PR-418), há diversas frentes de trabalho ao longo da rodovia. Em Almirante Tamandaré, no km 14, ocorre a armação de vigas durante o dia. Também estão previstos serviços de fresagem noturna no km 8 e reciclagem do pavimento no km 19.

Na PR-423, em Campo Largo, o trecho do km 21 terá restrições parciais no período da noite devido às obras de drenagem da pista.

Fiscalização é reforçada no Oeste do Paraná

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) intensificou a fiscalização com radares móveis em rodovias de pista simples na região Oeste do Paraná.

A operação foi ampliada após o registro de elevados índices de imprudência e excesso de velocidade ao longo deste mês de julho. A orientação é que os motoristas respeitem os limites de velocidade e a sinalização, especialmente nos trechos em obras, para garantir mais segurança durante a viagem.