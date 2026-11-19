As rodovias do Paraná devem registrar aumento no fluxo de veículos a partir da tarde desta quinta-feira (19), véspera do feriado prolongado do Dia da Consciência Negra. A expectativa é de que mais de 700 mil veículos circulem pela região da Grande Curitiba até domingo (22).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta quinta-feira a Operação Dia da Consciência Negra 2026. Motoristas também devem ficar atentos aos horários de maior movimento, às obras e às ocorrências registradas nas estradas.

Horários de pico nas rodovias do Paraná

As concessionárias que administram os principais trechos divulgaram previsões de horários com maior concentração de veículos nesta quinta-feira:

BR-277, sentido Litoral: fluxo mais intenso entre 16h e 21h, no trecho administrado pela EPR Litoral Pioneiro.



fluxo mais intenso entre 16h e 21h, no trecho administrado pela EPR Litoral Pioneiro. BR-277, sentido Interior: movimento elevado entre 14h e 18h, na área da Via Araucária.



movimento elevado entre 14h e 18h, na área da Via Araucária. BR-376 e BR-116, no Contorno Leste: pico previsto entre 14h e 17h, nos trechos administrados pela Arteris Litoral Sul.



pico previsto entre 14h e 17h, nos trechos administrados pela Arteris Litoral Sul. BR-116 Sul: a quinta-feira deve ser o dia de maior movimento na saída do feriado, com previsão de mais de 52 mil veículos nas praças de pedágio.

Acidente e obras nas rodovias federais

Na BR-376, um tombamento de carreta foi registrado pela manhã no quilômetro 678, na subida da Serra de Guaratuba, sentido Curitiba. A ocorrência provocou filas nas proximidades do pedágio de Garuva. A ligação entre Paraná e Santa Catarina também conta com pontos de pista simples.

Na BR-277, os trabalhos de limpeza de encosta na Serra do Mar, conhecidos como Bate Choco, foram suspensos durante o feriado. No entanto, os canteiros de obras de ampliação entre Curitiba e São José dos Pinhais permanecem ativos.

Obras em rodovias estaduais

O aumento no fluxo também é esperado nas rodovias estaduais que dão acesso ao Litoral, especialmente na PR-407 e na PR-508.

Além disso, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) mantém avisos de obras e intervenções que podem provocar interdições parciais ou operação pare e siga nos seguintes trechos:

PR-160: Telêmaco Borba;



Telêmaco Borba; PR-090: entre Ventania e Curiúva;



entre Ventania e Curiúva; PR-340: entre Tunas do Paraná e Cerro Azul;



entre Tunas do Paraná e Cerro Azul; PR-092: entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul;



entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul; PRC-466: trecho de Turvo.

Restrição para veículos de carga

A PRF também estabeleceu restrições para o trânsito de veículos de carga excedentes em rodovias federais de pista simples. Nesta quinta-feira, das 16h às 22h, está proibida a circulação de veículos ou combinações que ultrapassem qualquer um dos seguintes limites:

2,6 metros de largura;

4,4 metros de altura;

19,8 metros de comprimento;

58,5 toneladas de peso bruto total combinado.