Estradas do Paraná hoje: BR-376 tem área de escape interditada e obras na BR-277

O trânsito nas rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná registra fluxo entre moderado e intenso nesta terça-feira (21). O principal ponto de atenção é a interdição total da Área de Escape da BR-376, em Guaratuba, para serviços de manutenção. Além das intervenções nas estradas, a chegada de uma nova frente fria coloca parte do estado em alerta para chuva forte e temporais isolados ao longo do dia.

Confira os principais trechos que exigem atenção antes de viajar.

Interdição de destaque na BR-376

Guaratuba (km 667)

A Área de Escape da BR-376, localizada no km 667, na descida da Serra do Mar, sentido Santa Catarina, permanece totalmente interditada nesta terça-feira para manutenção realizada pela Arteris Litoral Sul.

O bloqueio ocorre entre 9h e 17h. Durante esse período, motoristas que enfrentarem problemas nos freios deverão utilizar a próxima Área de Escape, localizada no km 671,7.

São José dos Pinhais (km 616 ao 618)

Também na BR-376, em São José dos Pinhais, seguem as obras de recuperação do pavimento. Os serviços acontecem no período noturno, com bloqueio da faixa da direita entre 22h e 6h.

Obras e bloqueios em outras rodovias

BR-277 (São José dos Pinhais)

Após a conclusão do içamento das vigas da ponte sobre o Rio Pequeno durante a madrugada, o tráfego na BR-277 foi totalmente restabelecido. Apesar da liberação, as obras de ampliação continuam ao longo do dia no trecho entre São José dos Pinhais e Curitiba.

As equipes seguem atuando em diferentes frentes de trabalho, e os motoristas devem respeitar a sinalização temporária instalada ao longo da rodovia.

PR-151 (Ponta Grossa)

O cronograma de implantação do Viaduto da Variante segue em andamento entre os quilômetros 338 e 343 da PR-151.

As interdições totais, com duração de até 45 minutos, permanecem concentradas principalmente no período noturno, entre 20h e 5h. Durante o dia, podem ocorrer interrupções rápidas para a movimentação de carretas utilizadas na obra.

Quem deseja evitar o trecho pode utilizar como rota alternativa as rodovias BR-376 e BR-277.

Lote 1 (Via Araucária)

A concessionária Via Araucária mantém serviços de fresagem, reciclagem de asfalto e manutenção de passarelas em trechos da BR-277 e da PR-418.

As atividades são realizadas em dois períodos: das 7h às 17h e das 19h às 5h, exigindo atenção redobrada dos condutores que passam pelos locais em obras.

Condições climáticas e alerta para os motoristas

O Simepar alerta para o avanço de uma nova frente fria sobre o Paraná nesta terça-feira. A mudança no tempo começa pelas regiões Oeste e Sudoeste durante a manhã e avança para o Centro-Sul ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva forte e temporais isolados.

Já nas regiões Norte e Leste, incluindo Curitiba, o tempo permanece firme e ensolarado durante esta terça-feira. Mesmo assim, a instabilidade deve aumentar em todo o estado a partir de quarta-feira.

Em caso de chuva, a orientação é reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança entre os veículos e manter os faróis acesos durante todo o percurso.