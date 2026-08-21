Estradas do Paraná hoje: BR-116 totalmente fechada após tombamento e mais bloqueios

Motoristas que trafegam pelo Paraná nesta sexta-feira (21) precisam redobrar a atenção e, em alguns casos, buscar rotas alternativas. Um grave acidente com tombamento de caminhão fechou completamente a BR-116 em Quitandinha, nos dois sentidos. Além disso, há bloqueio programado na PRC-466, entre Pitanga e Turvo, lentidão em trechos da BR-376 e BR-277, e interdições temporárias na BR-153 para obras. Confira os principais pontos de atenção antes de pegar a estrada.

Principais interdições e pontos de atenção

BR-116 (Quitandinha)

A BR-116, na altura do km 167, em Quitandinha, ficou totalmente interditada nos dois sentidos após um grave acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão, na noite desta quinta-feira (20).

O caminhão tombou e bloqueou completamente a pista, provocando forte impacto no tráfego da região. Motoristas devem evitar o trecho até a liberação da rodovia pelas equipes que atuam na ocorrência.

PRC-466 (Pitanga a Turvo)

A PRC-466 terá um bloqueio total programado nesta sexta-feira, entre 14h e 17h.

A interrupção ocorre entre os quilômetros 195 e 209, no trecho entre Pitanga e Turvo, para a execução de serviços de desmonte e detonação de rochas realizados pelo DER-PR.

Motoristas que utilizam a rodovia devem programar o deslocamento considerando o período de interdição.

BR-376 (Ortigueira)

Na BR-376, em Ortigueira, o tráfego apresenta lentidão na altura do km 320.

O trecho opera no sistema “siga e pare” devido ao atendimento de um acidente envolvendo um caminhão. A restrição provoca retenções e exige atenção dos motoristas durante a passagem pelo local.

BR-277 (Fernandes Pinheiro)

A BR-277, na altura do km 235, em Fernandes Pinheiro, registra congestionamento nos dois sentidos.

A lentidão é reflexo de obras de manutenção realizadas nas proximidades do Posto Montanha, com alterações temporárias no fluxo de veículos.

BR-153 terá interdições temporárias

A EPR Litoral Pioneiro realiza nesta sexta-feira (21) e no sábado (22) uma operação para o içamento de vigas na ponte sobre o Rio Ubá, na BR-153.

No km 33, em Santo Antônio da Platina, estão previstas interdições temporárias entre 8h e 12h. Durante a execução dos trabalhos, o tráfego funcionará no sistema “Pare e Siga”, podendo provocar retenções no trecho.

Os motoristas devem respeitar a sinalização e as orientações das equipes durante a operação.