Estradas do Paraná hoje: BR-116 totalmente fechada após tombamento e mais bloqueios

Motoristas que trafegam pelo Paraná nesta sexta-feira (21) precisam redobrar a atenção e, em alguns casos, buscar rotas alternativas. Um grave acidente com tombamento de caminhão fechou completamente a BR-116 em Quitandinha, nos dois sentidos. Além disso, há bloqueio programado na PRC-466, entre Pitanga e Turvo, lentidão em trechos da BR-376 e BR-277, e interdições temporárias na BR-153 para obras. Confira os principais pontos de atenção antes de pegar a estrada.
Principais interdições e pontos de atenção
BR-116 (Quitandinha)
A BR-116, na altura do km 167, em Quitandinha, ficou totalmente interditada nos dois sentidos após um grave acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão, na noite desta quinta-feira (20).
O caminhão tombou e bloqueou completamente a pista, provocando forte impacto no tráfego da região. Motoristas devem evitar o trecho até a liberação da rodovia pelas equipes que atuam na ocorrência.
PRC-466 (Pitanga a Turvo)
A PRC-466 terá um bloqueio total programado nesta sexta-feira, entre 14h e 17h.
A interrupção ocorre entre os quilômetros 195 e 209, no trecho entre Pitanga e Turvo, para a execução de serviços de desmonte e detonação de rochas realizados pelo DER-PR.
Motoristas que utilizam a rodovia devem programar o deslocamento considerando o período de interdição.
BR-376 (Ortigueira)
Na BR-376, em Ortigueira, o tráfego apresenta lentidão na altura do km 320.
O trecho opera no sistema “siga e pare” devido ao atendimento de um acidente envolvendo um caminhão. A restrição provoca retenções e exige atenção dos motoristas durante a passagem pelo local.
BR-277 (Fernandes Pinheiro)
A BR-277, na altura do km 235, em Fernandes Pinheiro, registra congestionamento nos dois sentidos.
A lentidão é reflexo de obras de manutenção realizadas nas proximidades do Posto Montanha, com alterações temporárias no fluxo de veículos.
BR-153 terá interdições temporárias
A EPR Litoral Pioneiro realiza nesta sexta-feira (21) e no sábado (22) uma operação para o içamento de vigas na ponte sobre o Rio Ubá, na BR-153.
No km 33, em Santo Antônio da Platina, estão previstas interdições temporárias entre 8h e 12h. Durante a execução dos trabalhos, o tráfego funcionará no sistema “Pare e Siga”, podendo provocar retenções no trecho.
Os motoristas devem respeitar a sinalização e as orientações das equipes durante a operação.