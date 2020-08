Nunca o nível dos reservatórios que abastecem de água Curitiba e todos os municípios da região metropolitana estiveram tão baixos. A falta de chuvas que provocou tamanha estiagem forçou a Sanepar a realizar rodízio no abastecimento deve obrigar a companhia a tornar ainda mais rígido o racionamento em toda a região.

publicidade

LEIA MAIS – Final de semana tem rodízio e falta de água em Curitiba e região. Veja bairros afetados

As palavras são do diretor de Meio Ambiente da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Julio Gonchorosky. “As chuvas do último ano e também a previsão para os próximos meses mostram que estamos numa estiagem extremamente severa. Isso, combinado com as necessidades da pandemia da covid-19, levaram nossos reservatórios a níveis nunca vistos. Muito baixos”, contou.

Hoje, a média de água disponível nos cinco reservatórios que abastecem Curitiba e região está em 31,96%. “Mesmo com ações que estamos fazendo, rodizio, transposição de rios e a ajuda da população, tá se sendo insuficiente. Cabe a nós termos a responsabilidade de tomar novas medidas, mesmo que sejam mais duras, para garantir à população dos próximos meses o acesso à água”.

LEIA TAMBÉM – Casa gelada? Soluções simples para espantar o frio sem precisar gastar energia

publicidade

Julio Gonchorosky ainda não quis revelar quais e em que proporções serão as novas medidas, pois alguns estudos ainda serão feitos. “Passam inicialmente pelo endurecimento do rodízio, mas não posso antecipar quanto. Temos que fazer estudos quanto a economia que temos que ter para que a população receba água com certa periodicidade, com o mínimo de conforto”.

O esforço técnico para ligar e desligar a água é enorme e aumentar a quantidade de vezes em que esse serviço é realizado pode comprometer o sistema. “Além disso, um rodízio mais duro, leva pessoas mais humildes, em dificuldades econômicas e sociais, a sofrerem mais que a população comum”, preocupa-se.

A Sanepar garante que vai tentar minimizar os problemas causados pelas novas medidas, que provavelmente serão implementadas. Agosto é tradicionalmente um mês pouco chuvoso e as previsões não são nada animadoras.

Foto: Lineu Filho

Confira o nível atual dos reservatórios da Grande Curitiba:

Iraí: 11,17%

Passaúna: 34,29%

Piraquara I: 20,76%

Piraquara II: 96,66%



Média: 31,96%

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?