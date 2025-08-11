EstaR caiu em Curitiba? Usuários relatam erro ao utilizar plataforma; E a multa?

Muitos motoristas foram surpreendidos pela indisponibilidade dos aplicativos para Estacionamento Regulamentado, o Est@r, em Curitiba, na manhã desta segunda-feira (11). No app ZUL EstaR Digital e no app Estar Fácil, por exemplo, a mesma mensagem: “O sistema está indisponível. Para evitar multas, evite estacionar na rua até que ele volte a funcionar”. A dúvida é: serei multado?

O EstaR em Curitiba é responsável por organizar o uso de vagas públicas e garantir a rotatividade nas regiões de maior movimento. Segundo dados da Prefeitura, o EstaR oferece um total de 12.250 vagas distribuídas em 590 faces de quadras, abrangendo cerca de 100 ruas espalhadas por diferentes bairros. Essas vagas não podem ser utilizadas sem a liberação feita por meio de algum dos aplicativos oficiais.

Apps do Estar em Curitiba mostram mensagem de erro. Foto: Tribuna do Paraná.

Est@r fora do ar em Curitiba?

Diante da instabilidade dos sistemas, a superintendência de trânsito de Curitiba (Setran) informou, em nota enviada à Tribuna do Paraná, que as plataformas do Estar estão suspensas temporariamente.

A Urbanização de Curitiba (Urbs), responsável pela gestão das plataformas, trabalha para identificar a origem do problema e tomar as medidas necessárias para restabelecer o funcionamento normal o quanto antes.

Ainda não há uma previsão oficial de quando o serviço será retomado.

Vou ser multado?

Mesmo com a suspensão temporária da fiscalização, os motoristas devem ficar atentos. O estacionamento irregular nas vagas do Estar configura infração de natureza grave, conforme o Artigo 181, inciso XVII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A multa é de R$ 195,23 e também acarreta na perda de cinco pontos na carteira de habilitação.

As vagas reservadas para pessoas com deficiência ou idosos possuem regras ainda mais rigorosas. Estacionar nesses locais sem a credencial adequada é uma infração gravíssima, sujeita a multa e remoção do veículo, conforme prevê o Artigo 181, inciso XX, do CTB.

Segundo a URBS os agentes foram orientados a não multar veículos que não estiverem com o Estar ativado. A recomendação é que o motorista faça um print da falha no sistema para se resguardar a respeito de eventual problema.

