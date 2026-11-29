Quem pretende viajar nas festas de fim de ano ou precisa buscar familiares e amigos na Rodoferroviária de Curitiba deve preparar o bolso. Os preços dos estacionamentos do terminal vão subir a partir desta terça-feira (1º de dezembro), com aumentos que chegam a 50%.
O valor cobrado por uma hora de estacionamento, atualmente de R$ 10, passará para R$ 15. Já quem precisar deixar o carro no local durante uma diária terá de desembolsar R$ 50, contra os R$ 35 cobrados atualmente.
Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), responsável pela administração dos estacionamentos, os preços não eram reajustados desde 2019.
Para calcular os novos valores, a empresa utilizou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que acumulou alta de 49,76% entre março de 2019 e setembro de 2026.
Quanto vai custar o estacionamento da Rodoferroviária de Curitiba?
A Tribuna do Paraná consultou os valores divulgados anteriormente pela Urbs e pela Prefeitura de Curitiba e calculou o percentual de aumento de cada modalidade.
Confira quanto custa atualmente e quanto será cobrado a partir de dezembro:
|Período
|Preço atual
|Novo preço
|Aumento
|Meia hora
|R$ 5,00
|R$ 7,50
|50%
|Uma hora
|R$ 10,00
|R$ 15,00
|50%
|Diária
|R$ 35,00
|R$ 50,00
|42,86%
|Mensalista
|R$ 150,00
|R$ 200,00
|33,33%
Rodoferroviária deve ganhar estacionamentos cobertos
De acordo com a Urbs, desde 2019 foram realizados investimentos na infraestrutura dos estacionamentos, como melhorias na pavimentação, na sinalização, na automação do serviço e na segurança, incluindo a ampliação do número de câmeras de monitoramento.
Entre as melhorias previstas está a instalação de toldos para cobrir os estacionamentos 2 e 3, que atendem ao bloco estadual da Rodoferroviária. A data para execução dessas melhorias não foi divulgada.
Vai apenas buscar ou deixar alguém na Rodoferroviária?
Para quem pretende apenas deixar ou buscar passageiros, a Rodoferroviária dispõe de espaços destinados ao embarque e desembarque, além de 68 vagas de curta permanência, de 15 minutos.
São 32 vagas de 15 minutos no bloco interestadual e outras 36 no bloco estadual.
O terminal também conta com vagas destinadas a idosos, pessoas com deficiência, motocicletas e táxis.
Os três estacionamentos administrados pela Urbs funcionam 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados.