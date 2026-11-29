Quem pretende viajar nas festas de fim de ano ou precisa buscar familiares e amigos na Rodoferroviária de Curitiba deve preparar o bolso. Os preços dos estacionamentos do terminal vão subir a partir desta terça-feira (1º de dezembro), com aumentos que chegam a 50%.

O valor cobrado por uma hora de estacionamento, atualmente de R$ 10, passará para R$ 15. Já quem precisar deixar o carro no local durante uma diária terá de desembolsar R$ 50, contra os R$ 35 cobrados atualmente.

Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), responsável pela administração dos estacionamentos, os preços não eram reajustados desde 2019.

Para calcular os novos valores, a empresa utilizou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que acumulou alta de 49,76% entre março de 2019 e setembro de 2026.

Quanto vai custar o estacionamento da Rodoferroviária de Curitiba?

A Tribuna do Paraná consultou os valores divulgados anteriormente pela Urbs e pela Prefeitura de Curitiba e calculou o percentual de aumento de cada modalidade.

Confira quanto custa atualmente e quanto será cobrado a partir de dezembro:

Período Preço atual Novo preço Aumento Meia hora R$ 5,00 R$ 7,50 50% Uma hora R$ 10,00 R$ 15,00 50% Diária R$ 35,00 R$ 50,00 42,86% Mensalista R$ 150,00 R$ 200,00 33,33%

Rodoferroviária deve ganhar estacionamentos cobertos

De acordo com a Urbs, desde 2019 foram realizados investimentos na infraestrutura dos estacionamentos, como melhorias na pavimentação, na sinalização, na automação do serviço e na segurança, incluindo a ampliação do número de câmeras de monitoramento.

Entre as melhorias previstas está a instalação de toldos para cobrir os estacionamentos 2 e 3, que atendem ao bloco estadual da Rodoferroviária. A data para execução dessas melhorias não foi divulgada.

Vai apenas buscar ou deixar alguém na Rodoferroviária?

Para quem pretende apenas deixar ou buscar passageiros, a Rodoferroviária dispõe de espaços destinados ao embarque e desembarque, além de 68 vagas de curta permanência, de 15 minutos.

São 32 vagas de 15 minutos no bloco interestadual e outras 36 no bloco estadual.

O terminal também conta com vagas destinadas a idosos, pessoas com deficiência, motocicletas e táxis.

Os três estacionamentos administrados pela Urbs funcionam 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados.