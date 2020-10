Os passageiros das linhas Ligeirinho da estação-tubo do Teatro Paiol, no bairro Prado Velho, em Curitiba, terão de embarcar em outras linhas a partir das 9h de quinta-feira (7). A prefeitura vai substituir as placas de concreto do local onde os ônibus estacionam para o embarque e desembarque de passageiros.

Com a obra, as linhas Boqueirão/C.Cívico, Sítio Cercado (sentido horário e antihorário) e PUC/Rodoferroviária deixarão de operar na estação-tubo. A Tribuna perguntou à prefeitura quando a obra deve ser concluída e aguarda resposta.

A previsão da prefeitura é de que a obra dure 21 dias dos dois lados da estação-tubo. Enquanto durar a troca da placa de concreto, os passageiros do tubo Paiol poderão utilizar as linhas convencionais ou interbairros que passam pelo local. Entre elas a

Interbairros I, que possui integração temporal com qualquer linha do Sistema; Cabral-Portão; Vila São Paulo; Uberaba e Canal Belém.

A Urbs, empresa municipal que gerencia o transporte coletivo, também informa que outra opção é se dirigir até a Av. Marechal Floriano Peixoto, nas estações-tubo Almirante Gonçalves ou Conselheiro Dantas – ambas ficam mais ou menos na mesma distância do tubo do Paiol – e pegar o biarticulado sentido Hauer/Carmo onde poderão integrar com Linhas Diretas Boqueirão/Centro Cívico ou Sítio Cercado (sentido horário).