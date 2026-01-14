Transporte coletivo

Estação-tubo Mercês é reativada após obras do Novo Inter 2

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 14/01/26 18h02
Estação-tubo Mercês sentido Centro/Campina do Siqueira será reativada nesta quinta-feira. Foto: Hully Paiva/SECOM

A estação-tubo Mercês, no sentido Centro – Terminal Campina do Siqueira, será reativada nesta quinta-feira (15/1) em Curitiba. A liberação ocorre após a conclusão de obras do projeto Novo Inter 2 na Alameda Presidente Taunay, que mantiveram a estação desativada desde setembro do ano passado.

Com a reativação, as linhas 023 – Inter 2 (anti-horário), 307 – Bairro Alto/Santa Felicidade e 902 – Santa Felicidade/Praça Tiradentes voltarão a fazer parada na estação. A linha temporária X46 – Especial Mercês, que operava durante as obras, será desativada.

As intervenções na Alameda Presidente Taunay fazem parte do Lote 5 do projeto Novo Inter 2, abrangendo 5 km de vias no bairro Mercês. Foram realizadas obras em 1.371 metros, incluindo novo pavimento em concreto, calçadas acessíveis, drenagem, infraestrutura para fibra ótica e realocação de postes.

O trecho entre as ruas Jacarezinho e Martim Afonso recebeu melhorias completas, enquanto da Martim Afonso até a Avenida Vicente Machado as intervenções focaram nas calçadas. A pavimentação foi concluída em dezembro, com liberação do trânsito, e os serviços nas calçadas e paisagismo foram finalizados no início de janeiro.

As obras integram o PRO Curitiba, programa de investimentos que destina R$ 6 bilhões para melhorias na cidade. O objetivo é reorganizar o trânsito local, formando um novo binário com a Rua Fernando Simas, visando maior eficiência na mobilidade urbana.

