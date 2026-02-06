Estação-tubo Eufrásio Correia será desativada: veja mudanças no transporte

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir deste sábado (7/2), a estação-tubo Eufrásio Correia, no Centro de Curitiba, será desativada para obras, afetando as linhas de ônibus 203, 250, 303 e 302. As integrações serão transferidas para estações-tubo da Praça Rui Barbosa, com exceção da linha 250 – Ligeirão Norte/Sul sentido Santa Cândida, que seguirá sem desvios até a Estação Central.

A estação-tubo Alferes Poli sentido Capão Raso também ficará desativada durante as obras. Para facilitar o deslocamento na região, uma nova linha especial X48 Eufrásio/Rui Barbosa entrará em operação a partir de segunda-feira (9/2), fazendo o trajeto entre as duas praças, com paradas na Alferes Poli e Carlos Gomes.

Fiscais da Urbanização de Curitiba (Urbs) estarão nos locais afetados durante a semana para orientar os passageiros. A reforma da estação Eufrásio Correia faz parte das obras do BRT Leste/Oeste e tem previsão de duração de 15 meses. Quando concluída, será a maior estação-tubo da cidade, com 80 metros em cada sentido, design inovador, climatização e capacidade para até 1,2 mil pessoas por lado.

Os passageiros poderão realizar as mesmas integrações que faziam na Eufrásio Correia nas estações da Praça Rui Barbosa. Além disso, terão acesso à integração temporal, permitindo conexões com linhas convencionais sem custo adicional por um período de uma hora.

Para mais informações sobre horários e itinerários das linhas afetadas, os usuários podem consultar o site oficial da Urbs ou os canais de atendimento da prefeitura.