Estação-tubo Catulo da Paixão Cearense volta a operar no Cajuru

A estação-tubo Catulo da Paixão Cearense, no Cajuru, será reativada neste sábado (11/4) a partir do início da operação do transporte coletivo. O equipamento estava desativado desde o início das obras de reforma e modernização das estações-tubo do eixo Leste/Oeste. A estrutura reinstalada é nova, com modelo de portas retas, e atende passageiros nos dois sentidos da via, na Rua Ceilão (sentido Centro) e Rua Filipinas (sentido bairro).

A estação beneficia usuários das linhas 303-Centenário/Campo Comprido e 302-Praça Rui Barbosa/Centenário. A reativação ocorre após a entrega de 5,4 km de obras do BRT Leste/Oeste, concluída em 30 de março.

O projeto completo do BRT Leste/Oeste prevê a requalificação de 22,5 km de canaletas exclusivas, modernização de cinco terminais e revitalização de 34 estações-tubo. Quando todas as etapas forem finalizadas, o trajeto do Ligeirão entre o Terminal de Pinhais e o CIC Norte será 23 minutos mais rápido, com apenas 11 paradas.

Atualmente estão em andamento as obras do Lote 2.3 na Avenida Presidente Affonso Camargo, em frente à Rodoferroviária de Curitiba, e na Avenida Sete de Setembro, região da Praça Eufrásio Correia. Também está em construção o novo terminal Capão da Imbuia, que deve beneficiar 49 mil passageiros por dia.