O calor segue forte no litoral paranaense nesta quinta-feira (09), segundo o Instituto Tecnológico Simepar. A previsão para Matinhos aponta máxima de 31 graus e sem possibilidade de chuva, pelo menos até hoje. Já para Curitiba, o dia deve ser também de calor, mas com possibilidade de chuva entre o início da tarde até perto das 18h.

A recomendação para quem está no litoral é aproveitar muito bem o dia de hoje, pois a previsão para os próximos quinze dias, pelo menos, prevê bastante chuva. Nesta sexta-feira (10) serão 12,3 milímetros e a previsão de chuva segue também para o final de semana, com acumulado previsto de 28,9 milímetros de chuva. As temperaturas no final de semana no litoral ficam entre os 24 e 30 graus.

Em Curitiba o Simepar prevê altas chuva, conforme citado acima, e temperaturas entre os 19 e 29 graus. O final de semana também promete ser de chuva para a capital. Segundo o Simepar, são previstos 61 milímetros de chuva, sendo no domingo (12) a maior quantidade: 43,9 milímetros.

E no interior como fica?

Em Londrina, região norte do Paraná, a chuva também marca presença nesta quinta-feira. Os termômetros chegam a 29 graus e chuva deve atingir a cidade em diferentes partes do dia. “Há uma presença mais significativa de nuvens ao norte do Paraná. Em relação a chuva nesta região, apenas alguns pontos de intensidade fraca e localizada”, explicou o meteorologista Fernando Mendes, do Simepar.