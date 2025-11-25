Natal de Curitiba 2025

Espetáculo natalino estreia na escadaria da UFPR nesta quinta-feira

Espetáculo Abrace o Mundo estreia nesta quinta, na Praça Santos Andrade. Curitiba, 24/11/2025. Foto: cido Marques/FCC

Um grande espetáculo natalino estreia nesta quinta-feira (27/11) às 20h na escadaria da Universidade Federal do Paraná, no Centro de Curitiba. ‘Abrace o Mundo’ é uma das principais atrações do Natal de Curitiba 2025, reunindo 70 artistas em uma produção com música, dança e efeitos visuais.

Dirigido por João Luiz Fiani, o espetáculo gratuito conta a história de um menino que viaja ao Polo Norte para descobrir como o Papai Noel entrega presentes no mundo todo. A montagem tem coreografias, músicas originais, figurinos inéditos e iluminação assinada por Beto Bruel.

‘Abrace o Mundo’ terá apresentações diárias às 20h, exceto às quartas-feiras, até 23 de dezembro. O cenário montado na escadaria centenária da UFPR inclui duas grandes árvores natalinas para aumentar o efeito cênico.

A produção faz parte da programação do Natal de Curitiba 2025, que começou na segunda-feira (24/11) e vai até 6 de janeiro. O evento conta com 40 atrações pela cidade e é realizado pela Prefeitura de Curitiba com patrocínio de diversas empresas.

