Espetáculo gratuito de patinação no Centro exige agendamento prévio

O espetáculo gratuito de patinação artística ‘Estrelas do Natal’, que acontecerá na Praça Oswaldo Cruz, no Centro de Curitiba, exigirá agendamento prévio para todas as sessões devido à capacidade limitada do espaço. As apresentações ocorrerão de 11 a 14 de dezembro, sempre às 20h.

O agendamento será aberto nesta segunda-feira (8/12), às 11h, através do Guia Curitiba. Cada CPF poderá reservar até 4 ingressos. Não haverá lugares marcados, com os assentos sendo ocupados por ordem de chegada.

O espetáculo, com duração de 50 minutos, contará com atletas da escola de patinação Footwork. A apresentação narra a jornada de Stella, uma menina que descobre a essência do espírito natalino através de um giz mágico e uma Fada dos Desejos.

Os interessados em assistir devem apresentar o ingresso na entrada. Em caso de desistência, pede-se o cancelamento da reserva para liberar vagas. Crianças até 2 anos não precisam de ingresso, mas recomenda-se que fiquem no colo de um responsável.

Além do espetáculo, o público poderá participar voluntariamente da campanha Natal Solidário, doando brinquedos para crianças atendidas pela Fundação de Ação Social (FAS). Um posto de arrecadação estará disponível no local.

Na entrada do ginásio da Praça Oswaldo Cruz, os visitantes também poderão apreciar uma árvore de Natal iluminada de 12 metros de altura.