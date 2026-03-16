Espetáculo celebra 333 anos de Curitiba; veja programação

Um espetáculo itinerante celebrando os 333 anos de Curitiba percorrerá as dez Regionais da cidade a partir desta segunda-feira (16/3). A estreia do ‘Curitiba 333 anos, Um Aniversário no Picadeiro da Alegria‘ acontecerá às 14h30 na Praça Osvaldo Cruz, na Regional Matriz. A apresentação é gratuita e aberta ao público em geral, com foco especial nos estudantes da rede municipal de ensino.
Produzido pela Fundação Cultural de Curitiba, o espetáculo mistura teatro, circo, música e poesia para contar a história da cidade de forma lúdica e afetiva. Uma trupe de palhaços e personagens coloridos guia o público em uma viagem no tempo, explorando as origens de Curitiba, o encontro entre culturas, a natureza dos pinheirais e o espírito coletivo que construiu a cidade.
Programação nas Regionais
Após a estreia na Regional Matriz, o espetáculo seguirá para as demais Regionais nos dias subsequentes.
16/3 (segunda-feira)
• Regional Matriz – 14h30
Local: Praça Osvaldo Cruz (Av. Visconde de Guarapuava / Rua Brigadeiro Franco / Av. Sete de Setembro Bairro)
17/3 (terça-feira)
• Regional Boqueirão – 9h30
Local: Rua da Cidadania (Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430 – Boqueirão)
• Regional Cajuru – 14h30
Local: Rua da Cidadania (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru)
18/3 (quarta-feira)
• Regional Pinheirinho – 9h30
Local: Rua da Cidadania (Av. Winston Churchill, 2.033 – Capão Raso)
• Regional Portão – 14h30
Local: Rua da Cidadania (R. Carlos Klemtz, 1.700 – Fazendinha)
19/3 (quinta-feira)
• Regional Santa Felicidade – 9h30
Local: Rua da Cidadania (Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade)
• Regional Boa Vista – 14h30
Local: Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira (Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233)
20/3 (sexta-feira)
• Regional CIC – 9h30
Local: Rua da Cidadania (R. Orlando Luís Lamarca, 458)
• Regional Bairro Novo – 14h30
Local: Clube da Gente (Rua Ourizona, 1.681)
23/3 (segunda-feira)
• Regional Tatuquara – 14h30
Local: Rua da Cidadania (R. Olivardo Konoroski Bueno, 700 – Tatuquara)
O espetáculo ‘Curitiba 333 anos, Um Aniversário no Picadeiro da Alegria’ promete ser uma celebração criativa e inclusiva da história e cultura curitibana, proporcionando entretenimento e conhecimento para espectadores de todas as idades nas diferentes regiões da cidade.