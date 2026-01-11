Conquiste um emprego em 2026

Especialista dá dicas para conquistar emprego ou mudar de carreira em 2026

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 11/01/26 11h03
Caminhos para quem quer conquistar um emprego ou mudar de profissão em 2026. Foto: José Fernando Ogura/SECOM (arquivo)

O início de 2026 traz oportunidades para quem busca emprego ou deseja mudar de carreira em Curitiba. A Prefeitura mantém ações como o Sine Móvel, feiras e mutirões de emprego para facilitar o acesso ao mercado de trabalho. Em 2025, 395 empresas participaram dos mutirões realizados de janeiro a agosto, oferecendo 44.130 vagas, com 27.150 pessoas atendidas e 6.171 contratadas.

Alexandre Weiler, consultor de carreira e negócios da Esic Internacional, oferece orientações valiosas para aumentar as chances de conquistar uma vaga. Para cargos de entrada, como estágios e posições júnior, Weiler recomenda focar no potencial e na vontade de aprender. “Quando há pouca experiência profissional, o currículo precisa mostrar responsabilidade, proatividade e habilidades transferíveis para o ambiente de trabalho”, afirma.

O especialista sugere valorizar projetos acadêmicos, atividades extracurriculares e trabalhos voluntários no currículo, explicando o que foi feito e os resultados alcançados. Sobre aceitar vagas com salários iniciais mais baixos, Weiler aconselha: “O primeiro salário não define uma carreira. O mais importante no começo é adquirir experiência e desenvolver competências que abram portas para posições melhores no futuro”.

Weiler ressalta a importância de um currículo bem elaborado e sem erros, especialmente para quem tem pouco histórico profissional. Ele também destaca o valor dos mutirões e feiras de emprego promovidos pela Prefeitura: “Em um único dia, o candidato pode conversar com vários recrutadores, algo que levaria meses apenas enviando currículos pela internet”.

O consultor lembra que o início do ano é um dos melhores momentos para buscar uma vaga ou mudar de carreira, pois muitas empresas abrem processos seletivos, programas de estágio e trainee entre janeiro e março, aproveitando o início do ano fiscal e o encerramento do ciclo acadêmico.

