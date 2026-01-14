Espaços Conviver retomam atividades gratuitas para idosos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os Espaços Conviver de Curitiba, antigos Centros de Atividades para a Pessoa Idosa (Catis), retomam sua programação na próxima segunda-feira (19/1). Os cinco espaços, localizados nas regionais Boa Vista, Boqueirão, Matriz, Portão e Santa Felicidade, oferecem gratuitamente 16 tipos de oficinas para pessoas a partir de 60 anos.

Para participar, os alunos já cadastrados precisam renovar sua inscrição. Novos interessados devem apresentar documento com foto e declaração médica de aptidão para práticas físicas. As atividades incluem pintura em tela, cantoria, yoga, danças variadas, tai chi chuan, idiomas e artesanato, com opções diferentes em cada unidade.

Além das oficinas regulares, os Espaços Conviver promovem passeios pela cidade, visitas a museus e workshops sobre temas atuais, como o uso de smartphones. Em 2025, alunos de pintura tiveram a oportunidade de expor seus trabalhos no Espaço Cultural da Assembleia Legislativa do Paraná.

Curitiba integra a rede mundial de Cidades e Comunidades Amigas da Pessoa Idosa, reforçando seu compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida da população acima de 60 anos. Os interessados podem obter mais informações sobre vagas e inscrições diretamente nos Espaços Conviver de cada regional.