Espaços Conviver retomam atividades e ampliam oferta de cursos gratuitos para idosos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os Espaços Conviver, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano de Curitiba, estão retomando as atividades e recebendo novos alunos para seus cursos gratuitos voltados ao público com mais de 60 anos. O Espaço Conviver do Boa Vista, localizado na Avenida Anita Garibaldi, já confirmou nove novas inscrições para seus 11 cursos e está prestes a iniciar uma nova turma de Condicionamento Físico.

As atividades oferecidas incluem dança circular, pintura em tela e outras opções que visam promover o envelhecimento saudável e a socialização dos idosos. Maria Iara Gonçalves, de 73 anos, por exemplo, está retornando ao curso de Dança Circular após um período afastada devido ao trabalho.

Tânia Regina Krachinski Caddah, de 67 anos, frequenta as aulas de pintura em tela como forma de estimulação cognitiva e motora, pois tem Alzheimer. Já Jorge Luiz Rodrigues do Couto, de 70 anos, e Darci Estevam, de 79, encontraram na pintura uma nova atividade após a aposentadoria.

Além de cursos, os Espaços Conviver oferecem oficinas, palestras e passeios em grupo, todos gratuitos. Há unidades nos bairros Água Verde, Boa Vista, Boqueirão, Matriz e Santa Felicidade. Os interessados podem obter mais informações sobre vagas e atividades diretamente nos endereços disponibilizados pela prefeitura.