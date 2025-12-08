Espaço Empreendedor Móvel atende empresários nos bairros de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba está levando atendimento aos bairros com o Espaço Empreendedor Móvel, oferecendo serviços para empresários resolverem pendências e buscarem crédito antes do fim do ano. O ônibus adaptado disponibiliza os mesmos serviços das unidades fixas, incluindo consulta de pendências, orientação sobre crédito, regularização de empresas e formalização como MEI.

No veículo, é possível realizar diversos procedimentos, como consultar pendências, receber orientação sobre crédito, regularizar a empresa e até se formalizar como Microempreendedor Individual (MEI). O objetivo é facilitar o acesso aos serviços, indo até onde o empreendedor está.

A formalização da empresa traz benefícios como segurança jurídica, maior credibilidade com clientes e fornecedores, além de acesso a linhas de crédito e parcerias. A Prefeitura, em parceria com a Fomento Paraná, oferece microcrédito para empreendedores informais, MEIs e microempresas com faturamento anual de até R$ 360 mil.

O microcrédito pode chegar a R$ 20 mil, com prazos de até 36 meses e carência de três meses. Há modalidades para início de atividade, consolidação e expansão. Mulheres atendidas pelo programa Banco da Mulher Paranaense têm acesso a juros reduzidos mediante apresentação de certificado de capacitação.

O Espaço Empreendedor Móvel atenderá em diversos bairros de Curitiba até 17 de dezembro, das 9h às 16h, com intervalo das 12h às 13h. As localizações incluem Bairro Novo, Boqueirão, Boa Vista, Pinheirinho, Centro, Fazendinha e Tatuquara. Os interessados podem comparecer nos endereços e datas divulgados para obter atendimento e informações.