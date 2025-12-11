Escultura de Jaime Lerner será instalada na Rua XV em março de 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma escultura em bronze homenageando o ex-prefeito Jaime Lerner será instalada no calçadão da Rua XV de Novembro, em Curitiba, em março de 2026. A obra, que está sendo criada pelo artista Elvo Benito Damo, retratará Lerner sentado em um banco de sua autoria, segurando um lápis e um caderno com uma de suas frases célebres.

A escultura, com cerca de 200 kg, mostrará o arquiteto e urbanista em tamanho real, sentado em um banco ‘toinoinoin’ vermelho – design assinado por ele mesmo. Nas mãos, Lerner segurará um lápis e um caderno aberto exibindo em relevo a frase “Quem cria, nasce todo dia”.

O prefeito Eduardo Pimentel visitou o ateliê do artista no bairro Barreirinha para acompanhar o andamento dos trabalhos. A expectativa é que o material seja enviado para fundição nos próximos meses, permitindo a inauguração da obra no aniversário de 333 anos de Curitiba.

Andrea Lerner, filha do ex-prefeito falecido em 2021, acompanhou a visita e elogiou a semelhança da escultura com seu pai, especialmente o sorriso. A homenagem busca celebrar o legado de Lerner para a cidade, incluindo projetos reconhecidos internacionalmente como a própria Rua XV, primeiro calçadão exclusivo para pedestres do Brasil.

A instalação da escultura faz parte de uma série de homenagens a Jaime Lerner. Em julho deste ano, foi lançado o Parque Jaime Lerner, um complexo que integra a Ópera de Arame, a Pedreira Paulo Leminski e a nova Rua da Música.