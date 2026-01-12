Escolinha de bodyboard é hit nas praias de Matinhos e Guaratuba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As aulas gratuitas de bodyboarding do Verão Maior Paraná registraram turmas completas desde o início, na última sexta-feira (09/01), em Matinhos e Guaratuba. A iniciativa, realizada pela Secretaria de Estado do Esporte em parceria com a Federação Paranaense de Bodyboarding, tem sido o ponto de partida para diversos atletas na modalidade.

O coordenador da escolinha e presidente da FPB, Andrio Costa, destaca o sucesso do primeiro final de semana. “Superou nossa expectativa. Nos três dias no posto fixo de Riviera tivemos muitas crianças, adolescentes e adultos se divertindo e fazendo a primeira experiência pegando uma onda de bodyboard”, afirmou.

As aulas são abertas para pessoas a partir de 4 anos, sem limite máximo de idade. São oferecidas até 60 vagas por dia, divididas em turmas pela manhã e tarde. As inscrições são feitas por ordem de chegada, 30 minutos antes do início de cada turma.

O bodyboarding tem ganhado destaque no Litoral do Paraná, com a realização de circuitos locais e nacionais que atraem centenas de atletas. Segundo Costa, o apoio do governo estadual tem sido fundamental para consolidar o esporte na região. “O bodyboarding está crescendo muito desde 2023 com a parceria da Secretaria do Esporte. Conseguimos trazer o Campeonato Brasileiro e nosso estadual se consolidou”, explicou.

A escolinha reúne atletas experientes para orientar os iniciantes sobre técnicas básicas, leitura das ondas, controle da prancha e segurança no mar. O objetivo é aproximar a comunidade da modalidade e incentivar hábitos saudáveis.

As aulas de bodyboarding continuarão nos próximos finais de semana em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, como parte da programação do Verão Maior Paraná, que oferece atividades gratuitas no Litoral e região Noroeste até 1º de fevereiro.