A Secretaria Municipal de Saúde autorizou as escolas particulares de Curitiba a retomarem atividades presenciais extracurriculares, como aulas de esporte, idiomas, música, entre outras, além de atividades individuais de apoio às aulas virtuais e atendimentos pedagógicos individuais aos alunos da rede privada. Um ofício assinado pela secretária Márcia Huçulak foi enviado ao Sindicato das Escolas Particulares do Paraná no último dia 31 de agosto e já reencaminhado a todas as escolas da cidade para que avaliem a retomada destas atividades.

publicidade

LEIA MAIS – Para secretária de saúde de Curitiba, algumas escolas já poderiam estar funcionando

O ofício destacava que o Comitê de Técnica e Ética Médica avaliou a possibilidade da retomada das aulas presenciais e decidiu autorizar, inicialmente, a volta das atividades extracurriculares. A decisão leva em consideração o nível atual dos indicadores epidemiológicos e assistenciais do município, que colocavam naquele momento Curitiba em situação de bandeira amarela. A Secretaria Municipal de Saúde informou, nesta quarta-feira (9), no entanto, que, apesar da mudança da bandeira para laranja, com a piora destes indicadores, a secretaria mantém a validade do ofício. Está permitida a retomada dentro das regras de proteção, higiene e distanciamento dos decretos municipais que regulamentam o funcionamento do comércio e serviços da cidade durante a pandemia.

A presidente do Sindicato das Escolas Particulares, Esther Cristina Pereira, explicou que todas as escolas já foram informadas da autorização e que ficará a critério de cada uma decidir pela retomada das atividades, bem como definir cronogramas e protocolos para essa reabertura. As escolas estão fechadas desde 20 de março

LEIA TAMBÉM – Sem pânico: entenda a suspensão dos testes da vacina de Oxford contra o coronavírus

publicidade

Paralelamente, o sindicato segue com a mobilização para que as escolas e demais instituições de ensino particulares abram suas portas e convidem alunos e pais para conhecerem as medidas tomadas para cumprir protocolos de retorno das aulas presenciais, assim que autorizado pelo poder público. “A ideia é que, nesta semana, as instituições de ensino convidem as famílias para que elas conheçam como funcionarão as escolas até o final do ano, pelo menos”, conta.

Segundo a entidade, cada escola deverá organizar um cronograma próprio de agendamento das visitas, de forma escalonada, a fim de evitar aglomerações e possibilitar uma aproximação segura no aspecto sanitário. “Essa é uma demonstração de respeito e clareza de como cada instituição se preparou para o retorno das aulas presenciais”, diz.

LEIA AINDA? Câmara aprova R$ 10 milhões pra garantir crédito a pequenas empresas de Curitiba

Diretora da escola Criatività, que atende a bebês de zero a três anos, Ana Baroni contou que está abrindo a escola para visitação e para as atividades extracurriculares a partir da próxima segunda-feira (14). “Todas as famílias já receberam sua grade horária. Abriremos a partir do dia 14, para as aulas de balé, inglês, musicalização, artes e psicomotricidade”, contou.

“Também abraçamos a ideia das visitas, embora já estejamos mostrando, no nosso aplicativo e nas redes sociais, que a escola está pronta. Toda a equipe foi capacitada, fizeram vários cursos. A escola foi reequipada e reorganizada; as turmas, reduzidas a 50% do número de alunos. Totem de álcool em gel, tapetes de sanitização. Totem de desinfecção para todos os pertences das crianças”, disse. “Nossa escola é próxima a diversos hospitais e muitos de nossos alunos são filhos de profissionais de saúde que precisam sair de casa e precisam deixar suas crianças em algum lugar seguro, passou da hora da reabertura”, concluiu.

Universidades retomam atividades práticas

No dia seguinte à emissão do ofício pela Secretaria Municipal de Saúde, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) iniciou a segunda fase da sua retomada de atividades presenciais. Foram retomadas no dia 1º de setembro, em caráter facultativo, as atividades práticas e estágios da Escola de Medicina e da Escola de Ciências da Vida, especificamente para atuação nas Clínicas de Odontologia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Clínica Veterinária. A PUC já tinha retomado, em junho, as atividades práticas presenciais para um grupo de 150 formandos.

VIU ESSA? Símbolo do Paraná e em risco de extinção, 4 mil araucárias estão sendo derrubadas por obra

Em resposta à Gazeta do Povo, a PUCPR informou que já estava planejando a retomada das atividades práticas que exigem presencialidade, apresentando um protocolo de segurança próprio e já aprovado pela Secretaria de Saúde de Curitiba no mês de maio. “Dessa forma, considerando que o ofício, embora chancele o regresso de algumas atividades, é direcionado para orientar escolas e não instituições de ensino superior, a Universidade entende que não há relação direta entre o retorno da atividades no dia 01/09 e o conteúdo do documento”.

A Universidade Positivo (UP) retomou as atividades práticas, de forma gradual, no dia 3 de agosto. A medida vale para os cursos que exigem prática em laboratórios, clínicas, hospitais, redes básicas de saúde e instituições sociais. Ao todo, cerca de 500 alunos dos cursos de Medicina e Odontologia e da pós-graduação retornaram às atividades práticas.