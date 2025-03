Carnaval em Curitiba! Escolas de samba cativam o público no 1º dia de desfile

A noite de sábado (1º) na Rua Marechal Deodoro foi de desfile das escolas de samba de Curitiba. A Leões da Mocidade, atual campeã do Grupo de Acesso, foi quem abriu a noite. Na sequência, ainda se apresentaram a Enamorados do Samba, Deixa Falar , Mocidade Azul e Acadêmicos da Realeza.

Na primeira apresentação , a Leões da Mocidade contou com samba-enredo em homenagem ao centenário do Club Athletico Paranaense, completado em 2024. A segunda escola a entrar na avenida foi a Enamorados do Samba com o enredo “Curitiba, Cidade Linda, tem Carnaval, Sim!”, uma declaração de amor à capital paranaense.

Em seu terceiro desfile no grupo especial, a Deixa Falar valorizou as benzedeiras, com o samba-enredo “Benzer, um ato de fé, um canto de liberdade, cura e amor”. Em uma apresentação grandiosa, contou com 500 participantes.

A tradicional Mocidade Azul entrou na Marechal já na madrugada do domingo (02) e apostou no samba enredo “Sankofa”, um conceito afro-brasileira que significa “voltar atrás para buscar o que esqueceu”, com o objetivo de não repetir erros do passado.

Fechando os desfiles, a atual campeã do carnaval curitibano, a Acadêmicos da Realeza, om desfile em duas etapas para o samba-enredo “O Essencial é Invisível aos Olhos”. Na primeira parte, o foco foi o personagem literário Pequeno Príncipe, protagonista do livro de Antoine de Saint-Exupéry; e na segunda, a referência a outro Pequeno Príncipe, o hospital infantil da cidade.

Domingo tem mais!]

A partir das 21h45, será a vez das escolas de samba do Grupo de Acesso com Vai na Fé, Asas de Prata, Os Internautas, Embaixadores da Alegria e Imperatriz da Liberdade.