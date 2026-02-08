Escolas de Curitiba se preparam para receber 130 mil alunos na volta às aulas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As 188 escolas e 240 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da rede pública de Curitiba estão em fase final de preparação para receber mais de 130 mil estudantes na volta às aulas, marcada para terça-feira (10/2). Após o período de obras e reformas durante as férias, as unidades agora passam por limpeza e organização dos espaços.

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, mais de 60 escolas e CMEIs receberam algum tipo de intervenção durante o recesso, incluindo pintura, reparos em pisos, telhados, banheiros, muros, refeitórios, fraldários, solários e parquinhos. Também foram realizados serviços de roçada, dedetização e limpeza específica para combater focos do mosquito da dengue.

Na Escola Municipal Irmãos Rebouças, que atende cerca de 600 estudantes nos períodos regular e integral, a equipe trabalha na organização das salas, recolocação de cortinas e arrumação de carteiras e livros. A unidade também recebeu a instalação de aparelhos de ar-condicionado.

Para um retorno tranquilo às aulas, a Secretaria recomenda aos pais e responsáveis que ajustem os horários de dormir das crianças dias antes do início das aulas, conversem sobre a importância de retomar a rotina escolar, preparem uniformes e materiais na véspera, e verifiquem os horários de entrada para evitar atrasos.