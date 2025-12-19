Escolas de Curitiba fazem pausa semanal para leitura simultânea

Momento Literário

Com adesão da comunidade escolar, Programa Curitiba Leitora promove hábitos saudáveis e fortalece vínculos. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

Todas as quartas-feiras, 188 escolas municipais de Curitiba param por 20 minutos para um momento de leitura simultânea. A ação, chamada Momento Literário, faz parte do projeto Curitiba Leitora da Secretaria Municipal da Educação (SME), estabelecido pelo Decreto 1.418 em junho de 2025.

O projeto atende alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, considerando faixa etária e níveis de aprendizagem. O objetivo é formar senso crítico e capacidade de reflexão através do hábito da leitura, ampliando vocabulário e repertório cultural.

Além das escolas, o Curitiba Leitora engloba atividades em Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), bibliotecas escolares e temáticas, e Faróis do Saber. As ações incluem leituras diárias nos CMEIs, encontros com a comunidade e programações gratuitas nos fins de semana.

O projeto também se expandiu para o meio virtual, com vídeos institucionais compartilhados nas redes sociais da secretaria, visando inspirar professores e famílias a se engajarem na promoção da leitura.

